El gobierno de Corea del Norte ejecutó un ensayo militar que consistió en el lanzamiento de 10 misiles hacia el mar de Japón, sin embargo se reporta que el ejercicio habría fallado.

Corea del Norte (Micha Brändli / Unsplash)

El reporte del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, refiere que el sábado 14 de marzo se lanzaron diversos proyectiles desde la zona de Sunan y hacia el Mar del Este.

El ejercicio ocurrió horas después de que el gobierno de Corea del Sur y Estados Unidos efectuaron prácticas militares conjuntas que causaron el descontento de Corea del Norte.

Corea del Norte volvió a lanzar misiles balísticos al mar de Japón

Autoridades de Corea del Sur informaron que la tarde del 14 de marzo, Corea del Norte lanzó 10 misiles balísticos que cayeron en la zona del mar de Japón, como parte de un ensayo militar.

Sobre lo ocurrido, se destacó que los proyectiles de los que se desconocen las características y especificaciones, habrían recorrido una distancia de 350 kilómetros.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos al mar de Japón (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón sostuvo que los misiles norcoreanos alcanzaron un altitud máxima de unos 80 kilómetros y cayeron fuera de la zona económica exclusiva.

Es decir que el ensayo lanzado por Pyongyang pudo haber fallado, debido a que los misiles balísticos terminaron por impactar cerca de la costa este de la península coreana.

Corea del Sur en alerta máxima tras lanzamiento de misiles de Corea del Norte

Luego de que Corea del Norte lanzó de 10 misiles al mar de Japón, Corea del Sur condenó la acción y la calificó como una “provocación que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Por ello, las autoridades surcoreanas emplazaron a su vecino a detener de inmediato los ejercicios, mientras que dispusieron a diversos organismos a mantener un estado de alerta máximo.

Misiles lanzados por Corea del Norte (AP )

Así lo determinaron las autoridades debido a que el ejercicio militar que habría fallado, se desplegó mientras Corea del Sur y Estados Unidos realizaban los propios en una zona no tan lejana.

Sobre los misiles norcoreanos, analistas han advertido que la cantidad lanzada fue poco usual, además de que destacan el contexto regional bajo el que se efectuó el ejercicio.