Conor Richardson Kennedy, abogado estadounidense e integrante de la familia Kennedy, ha construido una carrera marcada por su formación académica en Harvard y Georgetown, y por su experiencia en litigios complejos en la firma Wisner Baum.

Hijo de Robert F. Kennedy Jr. y Mary Richardson Kennedy, su nombre trascendió en 2012 por su relación con Taylor Swift.

En 2022 interrumpió sus estudios para unirse a la Legión Internacional de Ucrania, antes de regresar y graduarse en Derecho.

Hoy trabaja en casos de alto impacto como demandas por opioides y Zantac.

¿Quién es Conor Kennedy?

Conor Richardson Kennedy es un abogado estadounidense y miembro de la familia Kennedy.

Nació en Mount Kisco, Nueva York, y pasó parte de su infancia en Nueva York y en el complejo familiar de los Kennedy en Hyannis Port, Massachusetts.

Es hijo de Robert F. Kennedy Jr. y Mary Richardson Kennedy, además de sobrino nieto del expresidente estadounidense John F. Kennedy.

Su nombre se hizo conocido fuera de los círculos políticos en 2012, cuando mantuvo una relación de algunos meses con Taylor Swift. La cantante tenía entonces 22 años y él 18.

Conor Kennedy (Instagram | @jconorkennedy)

¿Cuántos años tiene Conor Kennedy?

Conor Kennedy nació el 24 de julio de 1994, por lo que tiene 32 años en agosto de 2026.

¿Quién es la pareja de Conor Kennedy?

Conor Kennedy está casado con la cantante brasileña Giulia Be.

La pareja se conoció a través de conexiones en común y comenzó su relación alrededor de 2022.

Después de comprometerse en 2024, ambos oficializaron su matrimonio civil en Los Ángeles en marzo de 2026, en una ceremonia íntima junto a familiares.

Connor Kennedy y Giulia Be (Instagram | @jconorkennedy)

¿Qué signo zodiacal es Conor Kennedy?

Conor Kennedy nació el 24 de julio, por lo que su signo zodiacal es Leo.

¿Quiénes son los hijos Conor Kennedy?

Conor Kennedy y Giulia Be no tienen hijos actualmente.

La propia Giulia Be confirmó en junio de 2026 que ambos quieren tener hijos en el futuro e incluso han hablado de criarlos en Río de Janeiro, pero explicó que desean esperar algunos años antes de aumentar la familia.

¿Qué estudió Conor Kennedy?

Conor estudió en Harvard University, donde se graduó cum laude con una licenciatura en Historia y Literatura.

Posteriormente cursó Derecho en Georgetown University Law Center, donde obtuvo su título de Juris Doctor en 2023.

Durante sus estudios de Derecho ocurrió una de las etapas más particulares de su vida: en 2022 interrumpió temporalmente su formación para viajar a Ucrania y unirse a la Legión Internacional de Ucrania.

¿En qué trabajó Conor Kennedy?

Conor Kennedy trabaja como abogado asociado en Wisner Baum, firma con sede en Los Ángeles especializada en litigios complejos y demandas colectivas.

De acuerdo con su perfil profesional, antes de convertirse en abogado trabajó como paralegal en una firma dedicada a litigios de parte demandante. Allí colaboró en el litigio relacionado con los opioides en Estados Unidos.

Posteriormente se incorporó a Wisner Baum, donde trabajó en el equipo encargado de los litigios relacionados con Zantac, representando a miles de personas que presentaron demandas por cáncer.