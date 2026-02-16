El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que firmará una orden ejecutiva para establecer reglas de identificación en las elecciones intermedias de este 2026.

¡Habrá identificación de votantes para las elecciones de mitad de período, ya sean aprobadas por el Congreso o no! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre de 2026, para hacer el cambio de 435 cargos de la Cámara de Representantes y 33 en el Senado, más gobernadores.

Con el llamado a los republicanos de que no pueden perder las elecciones intermedias, Donald Trump presentará en breve una orden ejecutiva para establecer reglas de identificación entre votantes.

Incluso votantes demócratas están de acuerdo en que se lleve a cabo dicha identificación, por lo que el Congreso de Estados Unidos debería aprobar dichas reglas.

En caso contrario, presentará una orden ejecutiva con razones legales contrarias al racismo del que se le acusa al querer implementar dichas reglas, que espera que la Corte Suprema respalde.

Ya que en caso contrario, los demócratas buscarán imponer a sus jueces en la Corte Suprema, quienes rápidamente eliminarán sus órdenes; además, agregarían dos estados a su lista de 50, sin mencionar cuáles.

Donald Trump afirma que los demócratas están en contra de las reglas de identificación de votantes para seguir haciendo trampa en las próximas elecciones intermedias.

Donald Trump aseguró que los demócratas son corruptos y trastornados que no deben ganar poder en las elecciones intermedias; sin embargo, también ha afirmado que intentan presentar a no ciudadanos.

En anteriores discursos, Donald Trump ha mencionado que para evitar la trampa, las elecciones intermedias en estados demócratas deben ser vigiladas por su gobierno, para “nacionalizar el voto”.

Pero también y con referencia a las elecciones del 2020 que sigue acusando de fraudulentas , debería haber decomisado las máquinas de votos.