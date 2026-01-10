La marca Nike obtuvo ganancias millonarias tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y Origin buscaría seguir este fenómeno de ventas con su camiseta “Patriot Blue”.

Nicolás Maduro portaba un conjunto deportivo y una sudadera de la línea Nike Tech Fleece cuando fue detenido. Este producto se agotó en tiendas de 15 países tras el caso.

Outfit que llevaba Nicolás Maduro al ser detenido se agota en Nike (Yazmín Betancourt)

Origin busca replicar fenómeno de ventas de Nike con su camiseta “Patriot Blue” tras el caso Maduro

La marca Origin publicó en redes sociales una foto de la detención de Nicolás Maduro en la que estaría portando su camiseta RTX “Patriot Blue” con el fin de promocionarla.

En su publicación, Origin da la bienvenida a Estados Unidos y anuncia que por el momento no hay envíos disponibles para su camiseta RTX “Patriot Blue” pero ya se puede reservar.

“Bienvenidos a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX ‘Patriot Blue’ no se enviará hasta la primavera. ¡Pero ya está disponible para reservar!”. Publicación de Origin

Cómo Origin quiere seguir el fenómeno de ventas de Nike con su camiseta “Patriot Blue” tras el caso Maduro (Captura de pantalla)

Origin estaría intentando replicar el fenómeno de venta de Nike que se desató tras la captura de Nicolás Maduro y con el que la marca ganó más de 100 millones de dólares.

La camiseta RTX “Patriot Blue” se encuentra en descuento en el sitio oficial de Origin con un costo de mil 60 pesos mexicanos sin considerar envio y estará disponible en febrero.