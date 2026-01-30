La cadena de noticias CNN se pronunció acerca de la reciente detención del periodista Don Lemon, en relación a una protesta antiinmigratoria en Minnesota, Estados Unidos.

CNN señaló que la detención de Don Lemon es “inaceptable”, pues es una clara violación a la libertad de prensa, así como de la Primera Enmienda.

CNN (Ron Harris / AP)

CNN detalló que Don Lemon fue detenido mientras cubría los Premios Grammy en Los Ángeles

De acuerdo con CNN, Don Lemon fue detenido en Los Ángeles por el FBI mientras se encontraba cubriendo los Premios Grammy, que se llevarán a cabo el 1 de febrero.

El motivo de la detención de Don Lemon, de acuerdo con CNN, tuvo que ver con su presencia al reportar la protesta en la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota.

Dicha manifestación se llevó a cabo el pasado 25 de enero de 2026, la cual tuvo una amplía cobertura por parte de la prensa de Estados Unidos.

Fue la misma Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, quien confirmó el arresto del antiguo colaborador de CNN, junto a otras personas por el mencionado evento.

Don Lemon fue despedido de CNN en 2023; sin embargo, eso no evitó que la cadena condenara este hecho.

Don Lemon, periodista estadounidense (@donlemonofficial/ Instagram)

CNN señaló que autoridades trataron de detener a Don Lemon en Minnesota

El caso de Don Lemon escala, pues de acuerdo con CNN, hubo dos intentos de arresto por parte de las autoridades al periodista en Minnesota.

Derivado de la protesta en la Iglesia Cities, el Departamento de Justicia trató en dos ocasiones de girar una orden de aprensión contra Don Lemon.

Sin embargo, el juez presidente del Tribunal Federal de Distrito de Minnesota determinó que no había pruebas suficientes para detener al periodista.

CNN finalizó recordando que la Primera Enmienda protege a los periodistas, quienes están en su derecho de dar testimonio de noticias y eventos que se están desarrollando.

Junto a Don Lemon fueron detenidas también las siguientes personas: