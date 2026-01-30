Don Lemon es un periodista y presentador estadounidense que se consolidó como una de las figuras más visibles de CNN durante casi dos décadas.

Su estilo directo y confrontativo lo llevó a abordar temas como racismo, política, derechos civiles y desigualdad social, lo que le dio alta relevancia mediática en Estados Unidos.

En 2026, Don Lemon fue detenido por agentes federales tras realizar una cobertura sobre protestas contra el control migratorio en Minnesota, hecho que abrió un debate sobre la actuación de las autoridades federales durante la administración de Donald Trump.

¿Quién es Don Lemon?

Don Lemon inició su formación periodística en WNYW, Nueva York, y posteriormente trabajó en estaciones locales como WBRC en Birmingham y WCAU en Filadelfia. En 2003 llegó a NBC 5 Chicago, donde comenzó a ganar reconocimiento nacional.

En 2006 se incorporó a CNN, cadena en la que se mantuvo hasta 2023 y donde se convirtió en uno de sus conductores más influyentes, especialmente en coberturas electorales y debates sobre justicia racial.

Tras su salida de CNN, Lemon continuó su carrera en medios digitales con proyectos independientes como “The Don Lemon Show”, apostando por un formato más libre y personal.

¿Qué edad tiene Don Lemon?

Don Lemon nació el 1 de marzo de 1966 en Baton Rouge, Luisiana. A inicios de 2026 tiene 59 años.

¿Quién es la pareja de Don Lemon?

Don Lemon está casado con Tim Malone, corredor de bienes raíces. La pareja se conoció en 2016 y contrajo matrimonio el 6 de abril de 2024 en Nueva York.

¿Qué signo zodiacal es Don Lemon?

Por su fecha de nacimiento, Don Lemon es Piscis, signo asociado con la empatía, sensibilidad e intuición.

¿Don Lemon tiene hijos?

Hasta 2026, Don Lemon y Tim Malone no tienen hijos, aunque han expresado públicamente su interés en formar una familia.

¿Qué estudió Don Lemon?

Don Lemon estudió en la Universidad Estatal de Luisiana y se graduó en Brooklyn College, en Nueva York, con una licenciatura en periodismo.

¿En qué ha trabajado Don Lemon?

Don Lemon ha desarrollado una amplia trayectoria en el periodismo estadounidense, destacando por su postura crítica frente al poder político: