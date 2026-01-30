El periodista Don Lemon fue arrestado por autoridades estadounidenses luego de cubrir una protesta en una iglesia de Minnesota, hecho que su defensa considera una violación a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege la libertad de prensa.

Don Lemon, excolaborador de CNN y con más de 30 años de trayectoria profesional, fue detenido tras documentar una manifestación en la iglesia Cities Church, ubicada en St. Paul, Minnesota.

La protesta fue encabezada por activistas que se manifestaban contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y que interrumpió un servicio religioso.

De acuerdo con su abogado, Abbe Lowell, la detención del periodista constituye una violación directa a la Primera Enmienda constitucional, al tratarse de un acto relacionado con el ejercicio de la libertad de prensa.

¿Qué es la Primera Enmienda constitucional de Estados Unidos?

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue ratificada el 15 de diciembre de 1791 y forma parte de la Carta de Derechos, establecida tras la Declaración de Independencia del país.

Esta Carta de Derechos está compuesta por 10 enmiendas, las cuales siguen vigentes en el sistema legal estadounidense, aunque algunas de ellas fueron concebidas en el contexto histórico de finales del siglo XVIII.

Inicialmente, la Primera Enmienda aplicaba únicamente a las leyes federales; sin embargo, con el paso del tiempo, su alcance se extendió también a las legislaciones estatales.

La Primera Enmienda establece que el Congreso de Estados Unidos no puede promulgar leyes que restrinjan libertades fundamentales como la religión, la expresión, la prensa, la reunión pacífica ni el derecho a solicitar al Gobierno la reparación de agravios.

“El Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios” Carta de Derechos de Estados Unidos

¿Cómo funciona la Primera Enmienda constitucional de Estados Unidos?

La Primera Enmienda tiene como objetivo proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos del poder gubernamental, garantizando libertades esenciales como:

Protección frente al Gobierno: impide que autoridades federales o estatales interfieran injustificadamente en derechos fundamentales.

Libertad de religión: el Estado no puede imponer, favorecer ni prohibir la práctica religiosa.

Libertad de expresión y de prensa: garantiza el derecho a expresar opiniones y a difundir información sin censura previa.

Libertad de reunión pacífica y petición: permite a los ciudadanos reunirse de forma pacífica y presentar quejas o demandas al Gobierno.

Pero la interpretación y aplicación de la Primera Enmienda está sujeta a los criterios de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual define los alcances de estos derechos a partir de precedentes históricos y jurídicos.

Asimismo, la libertad de expresión no es absoluta, ya que existen límites legales cuando se incurre en incitación al odio, violencia, difamación u otros actos que vulneren derechos de terceros.