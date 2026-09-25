Consulado de España en México recuerda a Claudia Tacoronte, estudiante asesinada en Morelos; la joven habría cumplido 22 años de edad.

“Un recuerdo para nuestra conciudadana Claudia Tacoronte, que hubiera cumplida hoy 22 años. Y para todas las mujeres que sufren violencia, en México y España” Claudia Tacoronte

El cuerpo de Claudia Tacoronte ya fue trasladado a España y el caso es investigado como feminicidio.

Consulado de España en México recuerda a Claudia Tacoronte en su cumpleaños

Claudia Tacoronte habría cumplido 22 años el 25 de septiembre; la joven fue asesinada hace 13 días en Cuautla, Morelos, donde se encontraba como estudiante de intercambio.

El Consulado de España en México dedicó un mensaje para recordar a Claudia Tacoronte en su cumpleaños y lamentó la violencia de género en el país.

La estudiante era originaria de Gran Canaria, España y estudiaba en la Universidad de Granada, pero llegó a México en agosto por un intercambio estudiantil en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Claudia Tacoronte (X/@ConsEspCDMX)

Claudia Tacoronte fue asesinada la noche del 12 de septiembre, luego de que fuera atacada con un arma blanca.

La fiscalía general del Estado de Morelos investiga la muerte de Claudia Tacoronte como feminicidio.

La investigación llevó a la detención de Francisco Javier ‘N’, señalado como el responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte.

El cuerpo de Claudia Tacoronte ya se encuentra en España

Valentín Tacoronte, padre de Claudia Tacoronte, viajó a México después de la detención de Francisco Javier ‘N’ y para identificar a su hija.

El 18 de septiembre entregaron el cuerpo de Claudia Tacoronte a sus familiares e iniciaron el trámite de repatriación a España.

El cuerpo de Claudia Tacoronte llegó a Madrid el pasado 21 de septiembre.

A dos semanas del feminicidio, amigos y familiares, así como el Consulado de España en México, recordaron con cariño a Claudia Tacoronte en el que sería su cumpleaños 22.

Compañeros de Claudia Tacoronte colocaron un memorial en su honor en su honor en Palacio de Gobierno de Morelos hace una semana, el cual cubrieron con flores y veladoras.