Sakurajima, uno de los volcanes más activos de Japón, y que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico entró en erupción el día de ayer 23 de septiembre de 2022.

Está erupción del volcán Sakurajima elevó el nivel de alerta de 3 a 5, el más alto de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La exposición del volcán de mil 117 metros de altitud expulsó flujos piroclásticos, es decir, nubes con gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a nivel del suelo.

Durante la tarde de ayer se registró una erupción del #Sakurajima, de los volcanes más activos en Japón🇯🇵



Flujos piroclásticos descendieron por las laderas sin que se reporten poblaciones afectadas.



Actual nivel de alerta 3 de 5. pic.twitter.com/BzmtjCkBxs — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 24, 2022

¿Qué es el cinturón de fuego del Pacífico?

El cinturón de fuego del Pacífico se caracteriza por registrar constante actividad sísmica y erupciones volcánicas en el mundo. México y Japón se encuentran en esa extensa región.

En el cinturón del fuego del Pacífico ocurren el 90 por ciento de los terremotos que se registran en el mundo.

En este cinturón de fuego se encuentran varias placas tectónicas que se encuentran en movimiento, algunas de ellas son:

Placa del Pacífico

Filipinas

Juan de Fuca

Cocos

Nazca

Cuando estás placas tectónicas chocan o una se posiciona debajo de otra acción, proceso que se llama ‘subducción’ en geología, es cuando se producen erupciones volcánicas y terremotos que afectan a los países mencionados.

México pertenece al cinturón de fuego

El hecho de que un sismo o actividad volcánica ocurra en alguno de estos países o en el propio océano Pacífico no significa que se sentirá en en todo en el cinturón de fuego ni que cuando suceda un sismo en una placa en específico se sentirá en todas las placas.

México pertenece al cinturón de fuego del Pacífico y aunque recientemente ha tenido actividad sísmica, la erupción del volcán en japón no tiene una relación directa, solo que por estar en la misma zona pueden o no coincidir este tipo de actos de la naturaleza.

Cómo sucede con diversos fenómenos naturales, lo ideal es que se sientan varios sismos durante cierto tiempo puesto que sería preocupante el hecho de que no hubiera ningún temblor en un período prolongado.

Ello derivaría en un terremoto de mayor magnitud ya que se trata de liberación de energía y fracturas que por su naturaleza debería ser constante.

¿Por qué se llama cinturón de fuego?

El nombre de cinturón de fuego tiene que ver precisamente con la actividad volcánica puesto que aquí también se encuentra la mayor cantidad de los volcanes de todo el mundo, con alrededor del 75 por ciento.

El ejemplo más reciente de esta actividad sísmica y volcánica es la explosión en la Isla de Tonga, un país que pertenece a las islas polinesias de Oceanía en el sur del Pacífico.

Cabe recordar que ese país conformado por varias Islas tuvo la erupción de un volcán submarino el 14 de enero de 2022, lo que posteriormente provocó un tsunami y generó sismos en esa zona.

Cabe mencionar que el cinturón de fuego del Pacífico es la principal región con sismos no obstante también existe el cinturón alpino que se encuentra en mar Mediterráneo y puede afectar a Turquía, Irán y el norte de la India, donde también se han registrado sismos recientemente.

México, uno de los países con más sismos y volcanes

Este cinturón de fuego del Pacífico coincide con los países con alta actividad sísmica como lo son

México

Chile

Japón

Ecuador

Colombia

Perú

Estados Unidos

Filipinas

Las islas de la Polinesia

Países centroamericanos

Entre otras

En México en solo una semana se han registrado tres sismos que han sido perceptibles por la población.

No obstante, se han registrado miles de réplicas, como parte de la actividad geológica del propio cinturón de fuego, que no han ameritado tomar acciones de protección civil o el encendido de las alertas sísmicas.