La noche de este miércoles 30 de septiembre se informó que Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en 200 años, en Tennessee, Estados Unidos, sobrevivió a dos dosis letales que le fueron administradas.

Ante tal situación, los abogados intentaron frenar el procedimiento de manera definitiva mediante una moción de emergencia.

Su defensa argumenta que si continúan con ese procedimiento bajo esas condiciones, sería equivalente a un acto de tortura y un castigo cruel.

Christa Pike sobrevive a dos dosis letales y sus abogados buscan frenar su ejecución

En un documento presentado ante un tribunal federal por la defensa de Christa Pike, se señala que le inyectaron “el contenido de ambas jeringas con sustancias letales” de pentobarbital.

Sin embargo, Christa Pike continúa viva. Los abogados afirmaron que “no ha ha perdido el conocimiento y aún tiene latido cardíaco”.

Christa Pike sobrevive a dos dosis letales; abogados intentan frenar su ejecución (Especial)

De acuerdo con el testimonio de los periodistas que presenciaron el intento de ejecución, Christa Pike “roncaba y se quejaba de dolor”.

Además de que pataleaba con frecuencia, tirando las sábanas con las que estaba cubierta.

La complicaciones orillaron a las autoridades a cerrar las cortinas de la cámara de ejecución en dos ocasiones para revisar el estado que tenía la mujer.

Ante tal situación, el caso de Christa Pike da un giro luego de que la Corte Suprema interviniera para que fuera ejecutada.

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en Knoxville.

En 1995, Christa Pike mató junto a su novio Tadaryl Shipp a Colleen Slemmer; tras ser encontrada culpable, se mantiene en el corredor de la muerte de Tennessee.