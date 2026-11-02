Fans y público en general se conmocionaron al darse a conocer la supuesta muerte de Lenny Kravitz en el accidente aéreo de Florida.

Afortunadamente, todo fueron rumores de internet, pues tanto la representante de Lenny Kravitz como una piloto relacionada con el cantante, desmintieron las versiones de su muerte.

Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Lenny Kravitz no murió en el accidente aeronave de Florida

Los rumores acerca de la muerte de Lenny Kravitz en el accidente de Florida surgieron luego de que algunos fans hicieran tendencia la falsa noticia de su fallecimiento, exactamente en el lugar donde cayó la aeronave.

A esto se sumó la difusión de una publicación de Emily Shelton, piloto de 21 años residente de Florida, quien mencionó que realizaría un vuelo de Austin a las Bahamas donde viajaría Lenny Kravitz.

Muchos fans asumieron que Shelton piloteaba la aeronave accidentada y que el músico figuraba entre los ocupantes.

Debido a esto, Carleen Donovan, representante de Lenny Kravitz, aclaró oficialmente ante el medio BocaNewsNow que el artista no se encontraba a bordo del avión.

Por su parte, Emily Shelton precisó que ella no piloteaba la aeronave accidentada, solicitando frenar los rumores falsos y la desinformación por respeto a las personas que murieron en el fatídico evento.

Lenny Kravitz (@lennykravitz)

¿Qué pasó en el accidente de aeronave de Florida?

Más allá del rumor de la muerte de Lenny Kravitz en el accidente de la aeronave en Florida, este hecho ha causado una gran consternación en Estados Unidos debido a cómo sucedió.

El domingo 1 de noviembre de 2026, un jet privado que despegó de Austin, Texas, con destino a las Bahamas, se estrelló en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, cerca de Military Trail y North 10th Avenue.

El impacto provocó un incendio y severos daños materiales en el lugar, dejando además un cráter de un tamaño considerable en el asfalto.

De acuerdo con los reportes, los nueve ocupantes a bordo perdieron la vida. Las autoridades locales y federales mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente e identificar a las víctimas.