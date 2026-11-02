En redes sociales comenzó a circular el audio del accidente aéreo en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

La grabación ha provocado teorías y especulaciones sobre lo que ocurrió antes del desplome de la aeronave Learjet 60 que se precipitó a tierra en una área residencial entre Greenacres y Palm Springs, donde nueve personas murieron.

Difunden audio del accidente aéreo en Palm Beach

De acuerdo con la comunicación revelada entre la tripulación del Learjet 60 y el control de tráfico, todo inició con un reporte sobre el clima.

La piloto, identificada como Nathalia Gadelha Filgueiras, indicó que existían condiciones de turbulencia moderada y acumulación de hielo.

No obstante, minutos más tarde, la tripulación declaró emergencia tras experimentar un descenso vertiginoso:

Mayday, mayday, estamos descendiendo 10 mil pies por minuto. Estamos en condición de overspeed, descendiendo 20 mil pies por minuto. Nos vamos a estrellar contra el suelo...Estamos a 22 mil pies y llevamos un ángulo de 60 grados. ¡Carajo, mira hacia afuera, Jack, mira hacia afuera! ¡Mierda, se nos acaba el tiempo! Nathalia Gadelha, piloto

"We're out of time.” — Harrowing air traffic control audio captures the final moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all nine people on board. pic.twitter.com/TYc6ZT3ovY — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 1, 2026

Audio del accidente en Palm Beach desata teorías sobre lo que ocurrió antes del desplome

En conferencia de prensa, autoridades del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) señaló que tenían indicios de que la aeronave que cayó en Palm Beach se iba desintegrando antes del impacto.

Apuntaron que hay posibilidades de que encuentren restos del jet a cierta distancia del trágico incidente; sin embargo, destacaron que aún continúan investigando el caso.

Tanto el audio como el video del accidente en Palm Beach han provocado teorías sobre qué ocurrió antes del desplome de la aeronave.

La rapidez con la que cayó el Learjet 60 ha sido cuestionada. Algunos sugieren que la acumulación de hielo habría generado la perdida de aerodinámica.

Otros atribuyen la tragedia a la separación en los componentes de la cola del aeronave antes de caer.

Incluso, hay quien señala que la tripulación pudo quedar incapacitada por las condiciones de desorientación espacial.