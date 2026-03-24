César Acuña es un político y candidato actual a la presidencia de Perú, por lo que te damos detalles de él para saber quién es como:

¿Quién es César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

¿Qué edad tiene César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

¿César Acuña, candidato a la presidencia de Perú tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

¿César Acuña, candidato a la presidencia de Perúr tiene hijos?

¿Qué estudió César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

¿En qué ha trabajado César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

César Acuña, candidato presidencial de Perú (@CesarAcunaP / X )

¿Quién es César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

César Acuña Peralta es un político, empresario y educador peruano; también es el fundador y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), y creador de varias universidades privadas como la Universidad César Vallejo (UCV), la Universidad Señor de Sipán y la Universidad Autónoma del Perú, siendo así el dueño del consorcio universitario más grande del país.

Ha sido congresista, alcalde de Trujillo y gobernador regional de La Libertad, y actualmente es candidato presidencial para las elecciones generales de Perú de 2026, siendo esta su tercera ocasión.

César Acuña, candidato presidencial de Perú (@CesarAcunaP / X )

¿Qué edad tiene César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

Nació el 11 de agosto de 1952 en Tacabamba, Cajamarca. Actualmente, al día de hoy en marzo de 2026, tiene 73 años.

¿César Acuña, candidato a la presidencia de Perú tiene esposa?

Actualmente, César Acuña es divorciado, pues estuvo casado durante muchos años con Rosa Núñez Campos, quien también fue congresista y quienes libraron una larga batalla legal por la separación de bienes tras su divorcio, relacionada con la fortuna y los centros universitarios que formaron.

En ese sentido, se sabe que Rosa Núñez ha señalado públicamente haber sufrido maltrato por parte de César Acuña durante su relación.

Tras un mediático proceso de divorcio, ha tenido otras relaciones conocidas, como con Jenny Gutiérrez Vaisman, quien es una administradora de empresas, experta en marketing y madre de su hijo menor.

La relación entre ambos ha estado marcada por conflictos legales, denuncias y disputas por la manutención de su hijo.

Acuña y Gutiérrez se conocieron en 2003 y mantuvieron una relación de la cual nació un hijo; posteriormente, se ha mantenido una larga batalla legal por la pensión de su hijo.

Inicialmente, se estableció una pensión de 90 mil soles mensuales, la cual fue reducida a 30 mil soles por un fallo de amparo del juez Pedro Cartolín.

Al igual que Rosa Núñez Campos, Jenny Gutiérrez ha denunciado a Acuña por violencia psicológica y maltratos, mencionando incluso hostigamiento por parte de familiares de Acuña.

En marzo de 2025, Jenny Gutiérrez presentó una queja contra el juez Cartolín por la reducción de la pensión y para enero de 2026, a pesar de las apelaciones de Acuña, este sigue obligado por mandato judicial a pagar la pensión alimentaria.

César Acuña, candidato presidencial de Perú (@CesarAcunaP / X )

¿Qué signo zodiacal es César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

Al haber nacido el 10 de agosto, su signo zodiacal es Leo.

¿César Acuña, candidato a la presidencia de Perúr tiene hijos?

Sí, César Acuña tiene varios hijos, y ños más conocidos en la vida pública son:

Richard Acuña Núñez: Excongresista y actual directivo del club de fútbol César Vallejo.

César Acuña Núñez: Empresario.

Kelly Acuña Núñez: También involucrada en los negocios familiares.

Tiene hijos menores de relaciones posteriores a su matrimonio con Rosa Núñez.

César Acuña, candidato presidencial de Perú (@CesarAcunaP / X )

¿Qué estudió César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

César acuña estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Trujillo y además, cuenta con estudios de posgrado:

Maestría en Dirección Universitaria (Colombia)

Maestría en Administración de la Educación (Perú)

Doctorado en Educación (España)

Posdoctorado en Comunicación, Educación y Cultura (Colombia)

César Acuña, candidato presidencial de Perú (@CesarAcunaP / X )

¿En qué ha trabajado César Acuña, candidato a la presidencia de Perú?

La trayectoria de César Acuña ha estado enfocada tanto en el sector privado como en el público con su carrera de político:

Sector Educativo: Fundó la Academia Ingeniería en 1980 y las universidades ya mencionadas, siendo rector y presidente..

Congresista de la República: En dos periodos (2000-2001 y 2001-2006).

Alcalde de Trujillo: Elegido en dos periodos consecutivos (2007-2014).

Gobernador Regional de La Libertad: Ejerció el cargo en 2015 al cual renunció para postular a la presidencia, y nuevamente fue elegido para el periodo 2023-2026, cargo al que renunció nuevamente en octubre de 2025 para centrarse en su actual campaña presidencial.