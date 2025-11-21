Devyn Michaels ha sido declarada culpable por el asesinato de su pareja Jonathan Willette; su sentencia se le dictaría el próximo 8 de enero del 2026.

Devyn Michaels es encontrada culpable de matar a Jonathan Willette

Un jurado encontró culpable a Devyn Michaels, de 47 años de edad, por el asesinato de su pareja Jonathan Willett. El cuerpo del hombre de 46 años de edad fue encontrado decapitado y con quemaduras químicas.

El hallazgo ocurrió en 2023 en la casa de su madre, ubicada en Henderson, una ciudad del condado de Clark, situada en el extremo sur del estado de Nevada, Estados Unidos, en el área metropolitana de Las Vegas.

Por el crimen, Devyn Michaels fue encontrada culpable de asesinato en primer grado con el uso de un arma mortal, tras la deliberación de jurado que duró dos horas aproximadamente.

Devyn Michaels enfrenta juicio en Estados Unidos por decapitar a su ex Jonathan Willette (Red Social X)

Durante su declaración a la policía, Devyn Michaels admitió haberle estado dando un masaje en la espalda a Jonathan Willette cuando le golpeó la cabeza y quedó inconsciente siendo esta su confesión de asesinato; no obstanbte, ella lo minimizó al decir qué él seguía respirando.

Posteriormente se reveló que Devyn Michaels se casó con Deviere Willette, el hijo de su ex pareja, es decir su hijastro de 21 años de edad, por lo que el fiscal John Giordani aseguró que Michaels planeó el homicidio para rehacer su vida con Deviere y criar a sus hijos.

Un detective también declaró en contra de Devyn Michaels asegurando que ella se deshizo de la cabeza de Willette en la basura, por lo que los miembros del jurado la declararon culpable.

Cabe mencionar que Devyn Michaels se había declarado culpable en segundo grado tras llegar a un acuerdo que la sentenciaba entre 15 años y cadena perpetúa; sin embargo, se retractó y retiró su declaración al estar convencida que podía probar su inocencia.

Ahora la sentencia de Devyn Michaels por el asesinato de su pareja Jonatahan Willette, esta prevista para el próximo 8 de enero del 2026.