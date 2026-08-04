Al cumplirse un mes del asesinato de Lorenzo Salgado, congresistas del Partido Demócrata acusan que el ICE ha incurrido en el ocultamiento de pruebas alrededor del caso del migrante mexicano.

Integrantes del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos emitieron un comunicado en el que denunciaron una posible violación al proceso que se realiza en torno a los hechos.

En especial porque el FBI realizó un registro que estaba sustentado en un falso señalamiento que hizo un agente del ICE sobre la presunta posesión de droga por parte de Lorenzo Salgado.

Lorenzo Salgado, mexicano asesinado por el ICE (Especial )

Demócratas acusan a ICE de ocultar pruebas en muerte de Lorenzo Salgado

En seguimiento al caso de Lorenzo Salgado, migrante mexicano que fue asesinado por agentes del ICE en Texas, congresistas demócratas acusaron que el organismo migratorio ha ocultado pruebas.

En su comunicado, los congresistas que forman parte del bloque llamado Caucus Hispano, sentenciaron que en el proceder del caso se ha evidenciado un proceder irregular por parte del ICE.

Sentenciaron que tras matar a Lorenzo Salgado, los agentes migratorios responsables del crimen escondieron elementos de prueba relacionados con el asesinato.

Lorenzo Salgado, migrante mexicano asesinado por el ICE (X/@HCP4__Briones)

No conforme con ello, los congresistas denunciaron que se ha desplegado lo que calificaron como una auténtica “campaña de desprestigio” en contra de la memoria de Lorenzo Salgado.

Ante ello, los demócratas revelaron que invitaron a funcionarios del ICE, del DHS y el FBI a rendir testimonio por su participación en los hechos, pero destacó que las 3 agencias declinaron a testificar.

Demócratas destacan acusaciones falsas contra Lorenzo Salgado

Al denunciar que el ICE ha ocultado pruebas alrededor de la muerte de Lorenzo Salgado, los congresistas demócratas recordaron que el agencia migratoria también ha lanzado falsas acusaciones en el caso.

Sobre ello, los legisladores del Caucus Hispano resaltaron que el FBI presentó una orden de registro para revisar la camioneta de Lorenzo Salgado, tras un falso señalamiento.

Lo anterior en referencia a las declaraciones de un agente del ICE que declaró haber visto “bolsas con una sustancia blanca” que, dijo, tenía características similares a la metanfetamina.

En torno a ello, resaltaron que las pruebas que practicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas “dieron negativo para narcóticos”, evidenciando la falsa acusación.