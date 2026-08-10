Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindica Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue captada en Madrid, España, país en que aseguran ya vive.

La exlíder magisterial llegó a España en un vuelo desde Inglaterra, de acuerdo con publicaciones en redes sociales.

Elba Esther Gordillo apareció en fotos con personas que se encontró en el Aeropuerto de Madrid.

Adivinen quien se fue a vivir a España, la maestra Elba Esther Gordillo, quien llegó a la península ibérica en un vuelo procedente de Inglaterra revela @Mxporlalibertad imágenes de ella en el aeropuerto de Madrid. pic.twitter.com/XWkemG1lMa — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 10, 2026

Señalan que Elba Esther Gordillo se exilió en Madrid

La llegada de Elba Esther Gordillo a Madrid, España, sería para quedarse a vivir en esa ciudad de manera permanente.

Algunos señalan que la permanencia de la maestra en Madrid es parte de la “temporada de políticos mexicanos exiliados”.

En las fotografías mostradas se le vio acompañada únicamente de un hombre que le ayudó a llevar su maleta.

Llegada de Elba Esther Gordillo a Madrid desata críticas contra políticos

Con la llegada de Elba Esther Gordillo a España, en redes sociales surgieron críticas contra políticos mexicanos que se mudan a Madrid o que critican al actual gobierno desde el extranjero.

Algunos de los ejemplos son Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón e incluso Carlos Salinas de Gortari.

Otras críticas han surgido contra quienes hacen sus vacaciones en algún país de Europa y ya no en Estados Unidos como Ricardo Monreal, Mario Delgado, Napoleón Gómez Urrutia y otros.