Claudia Sheinbaum reacciona al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a Elba Esther Gordillo a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De manera contundente, Claudia Sheinbaum aseguró que se trata de una “resolución de la corte” y evito dar más detalles sobre Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así reaccionó Claudia Sheinbaum al fallo de la SCJN que obliga a Elba Esther Gordillo a pagar ISR

Durante su conferencia de la mañana desde Irapuato, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el fallo de la SCJN sobre el caso de Elba Esther Gordillo.

Sin querer entrar en más detalles, Claudia Sheinbaum se limitó a decir que se trata de una “resolución de la Corte”.

Pese a que se esperaba una declaración más amplía, Claudia Sheinbaum fue contundente sobre este tema y no brindó más información sobre el caso.

Este fue el fallo de la SCJN que obliga a Elba Esther Gordillo a pagar ISR

Cabe recordar que la SCJN determinó no analizar el amparo promovido por la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, contra el pago de 19.2 millones de pesos de ISR correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La decisión fue tomada por unanimidad del Pleno, al determinar que el caso no planteaba cuestiones de constitucionalidad que ameritaran su análisis.

Por lo que se determinó que Elba Esther Gordillo debe de pagar el ISR.

El adeudo se originó en 2016, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó un crédito fiscal por ISR omitido en 2008 y 2009.

Esto luego de que se detectó ingresos distintos a salarios, como depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito y servicios a nombre de Gordillo.

Elba Esther Gordillo argumentó que los gastos fueron realizados en ejercicio de su cargo sindical , pero no presentó documentación suficiente que lo acreditara.

La resolución confirma lo determinado previamente por un tribunal en materia fiscal respecto a la obligación de pago de impuestos por parte de la exlíder sindical.