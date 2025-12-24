La Corte Suprema de Brasil autorizó este martes, 23 de diciembre de 2025, que el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo, sea trasladado a un hospital en Brasilia para someterse a una cirugía.

El procedimiento, programado para el 25 de diciembre, tiene como objetivo corregir dos hernias inguinales que afectan al exmandatario.

Jair Bolsonaro saldrá de prisión en Navidad por una cirugía urgente

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso judicial contra Bolsonaro.

Este magistrado aprobó el pedido presentado por los abogados del expresidente, quienes argumentaron que la intervención médica era necesaria.

Bolsonaro será hospitalizado en el DF Star, una clínica privada en Brasilia, donde ya se había sometido a procedimientos quirúrgicos en el pasado.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (Eraldo Peres / AP)

El juez Moraes también impuso estrictas medidas de seguridad durante el traslado y hospitalización.

Bolsonaro deberá ser custodiado “de forma discreta” por agentes de la Policía Federal, quienes deberán garantizar vigilancia las 24 horas del día.

Además, se estipuló que dos agentes permanezcan en la puerta de la habitación del exmandatario. El acceso a dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos será prohibido durante su internamiento, aunque se permitirá la presencia de su esposa, Michelle Bolsonaro, como acompañante.

Una evaluación médica realizada por la Policía Federal corroboró la necesidad de la intervención, lo que facilitó la aprobación de la solicitud por parte de la Fiscalía.