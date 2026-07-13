A unos días de la audiencia de sentencia, Estados Unidos solicitó cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada, así como un juicio de pago de 15 mil millones de dólares.

El gobierno solicita respetuosamente que el Tribunal condene al acusado a cadena perpetua y dicte un decomiso por 15 mil millones de dólares, conforme a lo establecido en el acuerdo de culpabilidad. Estados Unidos

La petición contra el capo mexicano, de 76 años de edad, fue presentada por fiscales estadounidenses bajo el argumento de que se trata de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Según la moción enviada al juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, El Mayo participó en delitos de gravedad como:

Narcotráfico

Violencia y asesinatos

Corrupción

Pago de sobornos a distintos niveles del gobierno mexicano

Estados Unidos solicita cadena perpetua para “El Mayo” y exige 15 mil millones de dólares

Estados Unidos acusa a El Mayo de narcotráfico, violencia y corrupción

De cara a la audiencia de sentencia de El Mayo, programada para el 20 de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos pidió al juez Brian M. Cogan considerar la cadena perpetua y el pago de 15 mil millones de dólares.

En el documento, los fiscales acusan que durante décadas el acusado fue uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, si no el que más, junto a “El Chapo”.

Fue uno de los narcotraficantes más poderosos... Junto con su coacusado, Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, el acusado fue cofundador del Cártel de Sinaloa a finales de la década de 1980 Estados Unidos

También acusaron al mexicano del trasiego de millones de kilogramos de drogas letales (cocaína, fentanilo y metanfetamina) y el uso de sicarios armados que, bajo sus órdenes, agredieron, torturaron y asesinaron.

Salen a la luz nuevas imágenes de la captura de El Mayo Zambada (Luis Chaparro)

Estados Unidos acusa sobornos de El Mayo a autoridades; acusado aceptaría cadena perpetua

Una de las acusaciones más graves contra El Mayo fue que, bajo sus órdenes, el Cártel de Sinaloa pagó millones de dólares en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, aunque sin mencionar nombres.

El Cártel pagó millones de dólares en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano -policías, militares y políticos- para garantizar que pudiera operar sin interferencias. Estados Unidos

Por su parte, el abogado de El Mayo, Frank Pérez, señaló que su cliente acepta una eventual cadena perpetua, pero que se cumpla en un penal donde pueda recibir la atención médica necesaria para sus enfermedades crónicas.