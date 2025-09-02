¿TikTok quiere hacerle competencia a WhatsApp? Por lo menos así parece con las nuevas integraciones que tendrá su chat próximamente.

De acuerdo con un reporte, TikTok incluirá próximamente notas de voz e imágenes en sus chats, los cuales se podrán usar entre los usuarios, aunque con algunas restricciones.

¿Cómo serán las notas de voz e imágenes en chats de TikTok?

De acuerdo con el reporte de TechCrunch, las notas de voz e imágenes en chats de TikTok funcionarán de manera similar a cómo son en WhatsApp.

En los chats de TikTok ahora aparecerán íconos de un micrófono y foto, los cuales deberás de presionar para mandar notas de voz o imágenes.

Notas de voz e imágenes en TikTok (TikTok)

Las notas de voz no tendrán límite de tiempo, solo tendrás que presionar el micrófono para hablar y soltar cuando termines o quieras enviar.

Mientras que para las imágenes, podrás capturar fotos desde la cámara de tu celular, enviar videos y hacerle algunas ediciones a las imágenes.

Hay que señalar que de momento aún no se agregan estas opciones a TikTok en México.

Aunque se espera que estén disponibles en lo que resta del año, en realidad no hay una fecha como tal.

TikTok (Pixabay)

Hay restricciones para usar las notas de voz e imágenes en chats de TikTok

Hay algunas diferencias con las imágenes y notas de voz en chats de TikTok con las que puedes mandar en WhatsApp y servicios similares.

Para empezar, las imágenes y notas de voz en chats de TikTok solo estarán activas para usuarios mayores de 16 años para proteger a menores de edad.

Además, no se podrán enviar imágenes y notas de voz de manera inmediata en los chats.

Antes, los usuarios deberán de tener varias interacciones entre sí para compartir este contenido.

Junto con esto, TikTok le pedirá a quienes compartan contenido de este tipo que respeten todas las normas de seguridad y modales de la plataforma.

Habrá que ver si estas limitaciones no afectan el recibimiento de las nuevas funciones de los chats.