El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habló con el youtuber español TheGrefg sobre sus planes políticos para su país a largo plazo, entre los que incluyó su voluntad de permanecer 10 años más al frente del gobierno.

“No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país (…) pero si fuera por mí, yo sigo 10 años más” Bukele

En ese sentido, Bukele jugó con la posibilidad de reelegirse en 2027, lo que quiere decir que se mantendría en el poder hasta 2033 y acumularía al menos 14 años al frente del país centroamericano.

En el video que ya acumula más de dos millones de reproducciones, el presidente Nayib Bukele dijo que el eje central de su estrategia fue garantizar la seguridad, por lo que ahora se centrará en nuevos proyectos.

Bukele hablara sobre el futuro de El Salvador en entrevista con TheGrefg

En su entrevista con TheGrefg, Nayib Bukele dijo que, ahora que El Salvador es un país seguro, buscará en un futuro cercano que su gobierno se centre en fortalecer los sectores rezagados.

Bukele sostuvo que el futuro de El Salvador depende de alcanzar tres objetivos claves que fueron mermados por la violencia:

Crear el mejor servicio de salud pública del mundo: Mediante el uso de IA, medicamentos, imágenes, diagnostico oportuno

Apostar por la educación: Con la construcción y mejoras a las escuelas todos los días, implementación de reformas educativas, entre otras

Mejoras económicas: A través de la atracción de inversiones, construcción de centros de trabajo, flujo de dinero en todos los sectores

Aunque Nayib Bukele reconoció que el panorama es difícil para El Salvador, dijo que se daría por satisfecho si sus políticas públicas cubren esas cuatro necesidades: seguridad, salud, educación, economía.