Brooke Rollins visitó Santa Teresa antes de reabrir el puerto al ganado mexicano tras más de un año por el gusano barrenador.

Durante su visita, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos anunció que la reanudación de importaciones de ganado será a partir del próximo 24 de septiembre.

El puerto de Santa Teresa en Nuevo México fue cerrado en mayo 2025 ante la preocupación del gusano barrenador; sin embargo, autoridades han trabajado para evitar su propagación.

Brooke Rollins visita Santa Teresa previo a la reapertura del puerto al ganado mexicano

En su visita a Santa Teresa, Brooke Rollins expresó que la reapertura del puerto forma parte del plan por fases de reactivación de importaciones de ganado que inició primero con Douglas, Arizona.

Además, destacó que Santa Teresa es el puerto de inspección más transitado de la frontera entre Estados Unido-México, al representar 43% de importaciones durante los últimos cinco años.

Brooke Rollins visita Santa Teresa antes de reabrir el puerto al ganado mexicano tras más de un año (Captura de video)

El ganado que importa se manda a corrales de engorde en Texas previo a incorporarse a la cadena alimentaria estadounidense.

Brooke Rollins puntualizó que la reapertura del puerto de Santa Teresa dependerá de que se cumplan los protocolos de inspección y seguridad correspondientes.

También reconoció que el cierre durante más de un año de Santa Teresa produjo dificultades financieras al sector ganadero, por lo que esperan que la apertura reactive el comercio.

Rollins igualmente dejó en claro que hasta el momento existen dos casos de gusano barrenador en Estados Unidos y que ninguno se reporta en Nuevo México.

Hasta el momento, informó Brooke Rollins, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha invertido más de 1,300 millones de dólares en la contención del gusano barrenador.

Las medidas han incluido tanto vigilancia, vuelos con drones, monitoreo y liberación de más de mil millones de moscas estériles en la frontera.

Previo a su llegada al puerto de Santa Teresa, el ganado será inspeccionado en Chihuahua y por la USDA.

Por su parte, Jeff Witte, secretario de Agricultura en Nuevo México, aseguró que tanto agencias federales y estatales, además de ganaderos, funcionario y la universidad estatal han trabajado para la reapertura del puerto de Santa Teresa.