¿Quieres ver a Bobby Pulido en concierto? En agosto, el cantante de 53 años de edad se despedirá de los escenarios en la Ciudad de México con un show.

Este será parte de su gira de despedida titulada ‘Por la Puerta Grande’, que anunció en noviembre de 2024.

Al dar a conocer la noticia, Bobby Pulido señaló que tras casi 30 años de carrera artística, ahora perseguirá su sueño de toda la vida: Incursionar en la política para buscar un cargo público en 2026.

Si quieres ver por última vez a Bobby Pulido en la CDMX, a continuación te dejamos toda la información que necesitas para asegurar tu asistencia al concierto.

Bobby Pulido (@bobbypulido425 / Instagram)

Fecha del concierto de Bobby Pulido en el Auditorio Nacional

Bobby Pulido le dirá adiós a su público con un concierto en CDMX el próximo sábado 9 de agosto de 2025.

El lugar que eligió para hacerlo será el Auditorio Nacional, ubicado en: Avenida Paseo de la Reforma Número 50, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580, CDMX.

Preventa y venta general de los boletos para el concierto de Bobby Pulido

La tarde del lunes 20 de enero, Ocesa informó que la preventa para el concierto de Bobby Pulido en el Auditorio Nacional se llevará a cabo el jueves 23 de enero de 2025.

La preventa sólo estará abierta para los usuarios de tarjetas de Citibanamex. Si no cuentas con una, tendrás que esperara a la venta general el viernes 24 de enero de 2025.

Precio de boletos para el concierto del adiós de Bobby Pulido

¿Cuánto te costarán los boletos para asistir al concierto del adiós de Bobby Pulido en el Auditorio Nacional?

Para conocer esta información tendrás que esperar hasta el día que inicie la preventa de boletos.

Pero, como te podrás imaginar, el precio dependerá del área del Auditorio Nacional en el que quieras que se ubiquen tus lugares.

Toma en cuenta que la venta estará limitada a 8 boletos por persona.