Autoridades de Francia abrieron una investigación por el hallazgo del cuerpo sin vida de Daniel Siad, reclutador de modelos señalado por estar vinculado a Jeffrey Epstein y acusado de abuso.

De acuerdo con lo indicado en los reportes de las autoridades, Daniel Siad fue localizado muerto al interior de su propio domicilio que se ubica a las afueras de la ciudad de París.

Cabe destacar que el sujeto que era señalado por tener vínculos con Jeffrey Epstein, se encontraba bajo investigación de las autoridades francesas debido a denuncias de abuso sexual.

Daniel Siad (Especial)

Daniel Siad, vinculado a Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto

Daniel Siad, de 69 años de edad, fue hallado muerto la tarde del lunes 20 de julio en su domicilio de Colombes, a las afueras de París, según confirmó la fiscalía de Nanterre.

Ante los hechos, la fiscalía confirmó el deceso y abrió una investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento, según informó el diario francés Le Parisien.

Los reportes establecen que el cuerpo fue encontrado por su compañera de piso, una mujer de 28 años, quien lo halló inconsciente en el suelo de la cocina, aunque los servicios de emergencia no lograron reanimarlo.

Daniel Siad (Especial)

Versiones preliminares sobre los hechos refieren que la muerte de Daniel Siad se habría producido por un paro cardíaco, aunque las autoridades esperan los resultados de la autopsia para confirmarlo oficialmente.

En tanto, se informó que la Policía Judicial de Hauts-de-Seine se hizo cargo de la pesquisa en busca de esclarecer las circunstancias que rodearon el hallazgo de Daniel Siad en su vivienda.

Daniel Siad era investigado por abuso

Daniel Siad se encontraba bajo la mira de las autoridades de Francia debido a sus presuntos vínculos con la red de abuso sexual atribuida al fallecido magnate Jeffrey Epstein.

Las investigaciones de la fiscalía francesa señalaban al reclutador por su probable participación en el reclutamiento de jóvenes, así como por acusaciones directas de agresión sexual.

Diversas víctimas presentaron testimonios ante los jueces para denunciar los abusos cometidos dentro del entorno de modelos vinculado a la red internacional investigada en París.

El expediente judicial busca esclarecer la complicidad de varios colaboradores cercanos para determinar responsabilidades penales sobre las agresiones cometidas a lo largo de los años.