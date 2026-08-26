Beyoncé, reconocida artista estadounidense, donó un millón de dólares para ayudar a los cientos de afectados por el terremoto en Colombia.

De acuerdo con la información, el millonario donativo de Beyoncé será gestionado a través de su compañía Parkwood Entertainment, mismo que se transferirá directamente a las organizaciones locales que operan en las zonas afectadas.

Beyoncé dona un millón de dólares para la reconstrucción de casas y la alimentación de afectados por el terremoto en Colombia

En atención a la emergencia humanitaria en Colombia tras el terremoto de 7.4 que sacudió al país, Beyoncé anunció el envió de recursos económicos para ayudar a afectados.

La información señala que el millón de dólares será destinado a la construcción de hogares temporales y el reparto urgente de comida para las familias damnificadas.

Terremoto en Colombia (Raul ARBOLEDA / AFP / AFP)

Asimismo, la empresa de Beyoncé recomendó consultar el trabajo de las entidades Food For The Poor y World Central Kitchen para conocer el avance de las labores de apoyo a la población.

Esta última, liderada por el chef de origen español José Andrés, continúa implementando labores críticas de recuperación para devolver la estabilidad a las regiones más afectadas por el terremoto en Colombia.

Hasta el momento se desconoce si Beyoncé visitará Colombia o solo se limitará al envío de recursos mediante su compañía.

Con esta acción, Beyoncé se unió a Nicky Jam, Grupo Argos y Shakira, entre otros, a un grupo de artistas que han donado recursos que buscan ayudar a las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.