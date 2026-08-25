La TV de Irán emitió un video en el que lanza amenazas contra Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Irán continúa con la emisión de recompensas para capturar y matar estadounidenses y en esta ocasión ofrece 10 millones de dólares, equivalentes a más de 169 millones de pesos mexicanos, por el hijo de Donald Trump y Melania Trump.

El video emitido por Teherán revela que que el hijo menor de Donald Trump presuntamente habría sido espiado y aseguran que tendría vigilada su ubicación y movimientos.

Irán asegura tener información y ubicación de Barron Trump

Irán tendría información del joven de 20 años como la ubicación de la universidad en la que estudia, personal del Servicio Secreto que lo cuida, los puestos y autos de su escolta, entre otros datos.

El video fue titulado “¿Dónde y cómo debemos matar a Barron Trump?” se atribuye a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Desde Irán afirman que una joven pudo superar los filtros del Servicio Secreto y llegar cerca Barron Trump además de que el joven se comunica por voz y texto mediante Xbox, sin que lo supiera el Servicio Secreto.

Servicio Secreto de Estados Unidos confirma amenazas de Irán

El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo que está al tanto del video y que se investiga cualquier cosa que pueda tomarse como una amenaza “para las personas que protegemos”.

Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto, dijo que no comentaría más detalles sobre la protección e inteligencia a su cargo por temas de seguridad.

Como antecedentes se tiene otro video en lo que también se asegura desde Irán tenía información de la ubicación de Melania Trump y de un complot contra Ivanka Trump.

Las amenazas, incluidas contra Donald Trump, son con motivo del ataque en el que murió su líder supremo Alí Jamenei en febrero pasado.

Las recompensas se suman a los anuncios de la Guardia Revolucionaria de Irán de recompensas por 30 mil dólares a quienes maten o capturen a soldados del Ejército de Estados Unidos aunque no hay presencia de ellos en territorio iraní.