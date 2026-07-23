El Banco Mundial estimó que los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela provocaron daños físicos directos por cerca de 20 mil millones de dólares, cifra que refleja la magnitud del desastre.

De acuerdo con el Banco Mundial, las pérdidas equivalen al 18% del PIB venezolano, y las tareas de reconstrucción podrían prolongarse hasta el 2036 debido al poco ingreso de inversión pública y privada.

Banco Mundial cifra en 20 mil millones de dólares los daños por los sismos en Venezuela

A través de un comunicado, el Banco Mundial reveló que los daños por los sismos en Venezuela ascienden a 19 mil 600 millones de dólares y el sector más afectado es el de la vivienda.

Reportes indican que el estado de La Guaira y el Distrito Capital concentran alrededor de la mitad de los daños. De acuerdo con la información, los desperfectos en toda Venezuela se dividen de la siguiente manera:

47% es edificios residenciales

27% en infraestructuras pública, edificios comerciales, hospitales, escuelas y redes de transporte

26% en edificios no residenciales

Sismos en Venezuela dejan una montaña de escombros en la costa tras la tragedia (FEDERICO PARRA / AFP)

El Banco Mundial explicó que, con los recursos actualmente disponibles, la reconstrucción del país podría permanecer incompleta durante al menos una década, es decir, hasta 2036.

Por lo anterior, el Banco Mundial señaló que trabaja en conjunto con otras instituciones financieras internacionales para diseñar un plan de reconstrucción que permita restablecer los servicios básicos.