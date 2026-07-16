Según el medio español ABC, el gobierno de los Estados Unidos asumiría la administración temporal de Venezuela, tras el doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio.

Dicha administración temporal de Estado Unidos sobre Venezuela coordinaría la reconstrucción y rehabilitación en todo el país, tras el doble terremoto.

Sin embargo, el objetivo principal de esta administración temporal de Estados Unidos sobre Venezuela sería facilitar la transición política con elecciones democráticas.

Estados Unidos desplegará tres mil técnicos en administración temporal en Venezuela

Los planes de Estados Unidos con su administración temporal en Venezuela, tras el doble terremoto desplegará a tres mil técnicos y especialistas civiles, en las áreas de ingeniería, logística, energía y planificación territorial.

Que llegarían a Venezuela con un presupuesto de inversión inicial de aproximadamente 3 mil millones de dólares - más de 52 mil millones de pesos al tipo de cambio actual - para rehabilitar el país.

Pues el plan contempla la rehabilitación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de agua y otras infraestructuras afectadas en Venezuela por los sismos.

🇺🇲 EE.UU. planea desplegar 3.000 técnicos y asumir la administración temporal de Venezuela



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Administración temporal de Estados Unidos busca la transición en Venezuela

De acuerdo al medio ABC, la administración temporal de Estados Unidos en Venezuela busca la transición política en el país, como su principal objetivo.

Pues por ahora Estados Unidos no tiene definido el marco jurídico para la transición en Venezuela, además de que existen posiciones ante este plan, por lo que las propuestas aún tiene luz verde.

Ya que según las fuentes, la transición política en Venezuela se ve con problemas debido a la ideología del chavismo y la oposición, con temas como acuerdos sobre las elecciones, presos políticos y exiliados.