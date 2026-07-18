Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, confirmó que obtuvo la liberación de 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.

Estos activos, que forman parte de los recursos propios de Venezuela en el FMI, serán canalizados hacia la rehabilitación de infraestructura básica y la asistencia a las comunidades más afectadas.

Venezuela obtiene 346 millones de dólares del FMI para reconstrucción tras los terremotos (Ariana Cubillos / AP Photo/Ariana Cubillos)

Venezuela recibe más de 300 millones para reconstruir el país; daños ascienden al 6% del PIB

Delcy Rodríguez destacó que la obtención de recursos fue posible tras retomar los lazos con el FMI desde el mes de abril, luego de pasar 5 años con diferencias.

El acceso a los 346 millones permite contar con liquidez inmediata únicamente destinada para atender necesidades humanitarias urgentes.

Esta acción representa un alivio financiero ante una catástrofe que, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), impactará en un 6% el Producto Interno Bruto de Venezuela.

Delcy Rodríguez señaló que la prioridad actual es la reposición de viviendas para las casi 18 mil personas que perdieron su hogar.

Venezuela obtiene 346 millones de dólares del FMI para reconstrucción tras los terremotos (Juan Pablo Arraez / AP Photo/Juan Pablo Arraez)

No obstante, se prevé que la demanda de soluciones habitacionales aumente hasta las 25 mil tras las inspecciones de inmuebles.

La vocería del FMI ratificó la disposición para agilizar la entrega de los recursos y comenzar la ayuda a los afectados.

El proceso de reconstrucción de Venezuela se desarrolla en un contexto de reconfiguración diplomática, donde el gobierno busca el fin de las sanciones económicas.

Esto con el fin de facilitar la llegada de más capitales necesarios para la estabilidad del paí