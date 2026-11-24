Echarán la casa por la ventana durante la toma de protesta del nuevo periodo presidencial de Lula da Silva, evento que se realizará en 2027 con las -probables- participaciones de Bad Bunny y Roger Waters.

De acuerdo con el periodista Lauro Jardim del periódico brasileño O Globo, basándose en información proporcionada por fuentes del Palácio do Planalto, Bad Bunny y el exbajista de Pink Floyd, encabezarán el lineup de la fiesta de investidura del Luiz Inácio Lula da Silva, programada para el 5 de enero del próximo año en Brasilia.

Janja da Silva, la primera dama de Brasil, es quien organiza el evento que promete tener a todos hablando, tal y como ocurrió en la toma de protesta de 2023, cuando Pabllo Vittar sobresalió en el espectáculo musical.

Lula da Silva va por su cuarto mandato en Brasil (Yazmín Betancourt)

Además de El Conejo Malo y Rogers Waters, de 32 y 83 años de edad respectivamente, el evento incluiría la participación de:

El cantante Manu Chao, de 65 años.

El guitarrista Tom Morello, de 62 años.

Hasta el momento no es de conocimiento público la programación musical de la toma de posesión de Lula da Silva, de 81 años.

La organización de la fiesta, cuyo propósito es celebrar la democracia, está en proceso, reveló Éden Valadares, secretario Nacional de Comunicación del PT.

“Tan pronto como se confirme la programación, incluida la posible participación de artistas, será debidamente divulgada por los canales oficiales del gobierno y del PT”, afirmó. Éden Valadares, secretario Nacional de Comunicación del PT

Bad Bunny y Roger Waters con Lula da Silva

Hay grandes posibilidades de ver a Roger Waters actuando en la fiesta de investidura de Lula da Silva, a quien apoyó cuando se veía difícil que remontara cuando todo parecía indicar que Flávio Bolsonaro se quedaría con la victoria.

El músico británico es reconocido por sus manifestaciones políticas en defensa de los derechos humanos y contra las guerras.

Roger Waters, de Pink Floyd (EFE)

Por su parte, Bad Bunny apoyó al Presidente de Brasil, desde el inicio de su campaña de reelección. Le cedió los derechos de uso de la canción “Lo Que Le Pasó a Hawaii” para sus fines políticos.