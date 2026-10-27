La coordinadora de la defensa de la 4T en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, destacó el triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil y reconoció la decisión de la ciudadanía de respaldar el proyecto político de Luis Inácio Lula da Silva para un nuevo mandato.

Dicho triunfo representa la decisión democrática de la ciudadanía de respaldar su proyecto político, luego de imponerse este domingo a Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, de acuerdo con los resultados oficiales.

Lo anterior lo afirmó la coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, quien expresó su reconocimiento al resultado electoral, destacando la participación del pueblo brasileño.

Hoy festejo, con profunda alegría y respeto, la decisión del pueblo de Brasil al refrendar su apoyo a la izquierda con el triunfo de Lula. ¡Viva el pueblo digno y libre de Brasil!.Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala

Resultados electorales de Brasil

Según los resultados electorales de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51.7 por ciento de los votos, frente al 48.2 por ciento de Flávio Bolsonaro, con casi la totalidad de los sufragios contabilizados.

El resultado fue destacado por la coordinadora, Lilia Rivera como una decisión democrática de la ciudadanía brasileña y un respaldo al proyecto político del presidente.

Con este posicionamiento, la representante de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala expresó su reconocimiento a la participación electoral en Brasil.