Claudia Sheinbaum compartió que invitó a Lula da Silva a visitar México durante la llamada que sostuvieron con motivo de su triunfo en las elecciones de Brasil.

De acuerdo con la presidenta, no fue la única que extendió una invitación pues Luiz Inácio Lula da Silva también la invitó a visitar Brasil.

“Fue una llamada breve y lo invité a que viniera a México y me invitó a que fuera a Brasil” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum invita a Lula da Silva a México; aún no hay agenda

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que sostuvo una llamada breve con el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, donde lo felicitó por el triunfo electoral.

Durante la llamada telefónica, Claudia Sheinbaum aprovechó para invitarlo a visitar México de manera oficial.

Asimismo, resaltó que Lula da Silva correspondió con una invitación a Brasil; sin embargo, no acordaron una agenda para estas visitas.

En este sentido, la presidenta compartió que acordaron sostener una siguiente llamada para confirmar las visitas de ambos mandatarios, así como para “ponerle fecha y agenda a estas visitas”.

“Fue una llamada breve y lo invité a que viniera a México y me invitó a que fuera a Brasil. entonces quedamos de hablarnos en otro momento para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas” Claudia Sheinbaum

Asimismo, compartió que la llamada, aunque fue breve, resultó en una “conversación muy emotiva” donde Lula da Silva se mostró muy emocionado y contento por la respuesta que recibió del pueblo de Brasil.

“Fue una conversación muy emotiva. Él, como se podrán imaginar, estaba muy contento, muy emocionado por la respuesta del pueblo de Brasil” Claudia Sheinbaum

Esto ante el triunfo que logró su proyecto de izquierda durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a pesar de que en la primera vuelta Flávio Bolsonaro obtuvo la delantera por dos puntos porcentuales.