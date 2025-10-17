La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la repatriación de los cuerpos de los tres mexicanos que perdieron la vida en un accidente aéreo en Michigan, Estados Unidos.

A través de un comunicado, la SRE lamentó el terrible accidente aéreo y dijo que ya se contactó con las familias de las personas fallecidas y las autoridades locales para la repatriación.

SRE lamenta accidente aéreo en Michigan y anuncia repatriación de cuerpos

El pasado jueves 16 de octubre, una aeronave privada con matrícula mexicana se accidentó en el condado Clinton, Michigan, en el que murieron tres ciudadanos de México.

La SRE lamentó este accidente e informó que el Consulado de México en Detroit activó el protocolo ante emergencias y se contactó con el Departamento de Policía de Bath, Michigan.

De acuerdo con el comunicado, la SRE estaría trabajando en la repatriación de los cuerpos, además de estar a la espera de conocer de las investigaciones del accidente aéreo.

Asimismo, las autoridades mexicanas anunciaron que brindarán la asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas del accidente aéreo en Michigan que lo requieran.