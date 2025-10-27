Helicóptero y avión de la armada de Estados Unidos se estrellan por separado en Mar de China durante operaciones “de rutina”.

Los cinco tripulantes de las naves fueron rescatados por los equipos de búsqueda y rescate del Grupo de Ataques de Portaaviones, por lo que no hubo heridos.

Los hechos se registraron el domingo 26 de octubre y la Armada de Estados Unidos confirmó que un helicóptero y un avión de combate se estrellaron por separado durante operaciones de rutina.

Ambas naves sobrevolaban el mar de China Meridional; el primer incidente ocurrió en el helicóptero, el cual se hundió.

Avión militar de Estados Unidos Rivet Joint (Master Sgt. Lance Cheung)

El avión de combate VFA-22, realizaba actividades desde el portaviones y terminó hundiéndose en la misma zona.

El helicóptero se estrelló primero y media hora después el avión tuvo un accidente en la misma zona.

Hasta el momento, la causa de los accidentes es investigado por parte de la Armada de Estados Unidos.

Los tripulantes rescatados se encuentran bajo supervisión médica y protocolos de seguridad.

Las actividades de rescate se llevaron a cabo de manera efectiva, por lo que no hay pérdidas humanas.

¿Avión militar de Estados Unidos en México? ( Christopher Ebdon)

Por esta razón había aeronaves estadounidenses en China

El Grupo de Ataque de Portaaviones de Nimitz operan en el mar de China Meridional desde el verano, ya que forman parte de la expansión militar de Estados Unidos.

No es el primer incidente de este tipo, pues en 2022 un avión presentó un desprendimiento de la cubierta mientras sobrevolaba por el mar mediterráneo.

El avión fue recuperado un mes del accidente; en 2024, la Armada de Estados Unidos derribó accidentalmente un avión durante operaciones de combate en el mar rojo.

El accidente dejó un tripulante herido que logró salir del avión antes de que este explotara.