A 11 años de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo, una nueva búsqueda afirmaría que podrían localizarlo en 55 días.

Se trata de la empresa Ocean Infinity, la cual inició días atrás la búsqueda del vuelo MH370 en el Océano Índico, la que fijó un plazo de 55 días como máximo para tener éxito en su misión.

Nueva búsqueda del MH370: empresa privada asegura localizará vuelo de Malaysia Airlines en 55 días; podrían cobrar millonaria suma

La empresa Ocean Infinity dio a conocer que ya comenzó la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, siendo el Océano Índico su punto de partida.

Para ello colocaron una “cuenta regresiva” de 55 días, tiempo en el que aseguraron localizarán el vuelo MH370, del cual 11 años después no se tiene rastro alguno.

De acuerdo con los reportes, en caso de encontrar el vuelo MH370 durante este plazo, la empresa Ocean Infinity cobrará un acuerdo con el gobierno de Malasia por 70 millones de dólares.

En tanto, en caso de no encontrar información que ayude a su localización, dicho acuerdo no se cobrará.

Desaparición del vuelo MH370. (Greg Wood/AFP / AFP)

Cabe recordar que Ocean Infinity ya intentó en 2018 encontrar los restos del avión del vuelo MH370, sin embargo, no tuvieron éxito durante sus labores.

Pese a esto, han asegurado que nuevos avances tecnológicos les permitirán contar con mayores datos precisos, los cuales ayuden a la localización de la aeronave.

De manera puntual destacan el uso de nuevos robots submarinos que funcionan de manera autónoma, los cuales pueden sumergirse a grandes profundidades y recorrer grandes distancias en el mar.

Esto gracias a su batería de 100 horas de duración, misma que les permite escanear lugares oscuros mediante pulsos acústicos, así como herramientas para detectar metales u otros objetos sobre el lecho marino, tomar fotos, grabar y más.