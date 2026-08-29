La muerte del rey Harald V de Noruega ha dejado al descubierto sus vínculos con prácticamente todas las monarquías europeas vigentes al día de hoy.

Siendo el árbol genealógico de Harald V de Noruega, un mapa de la historia de las coronas europeas, donde el país nórdico se situó en el centro sin que el mundo lo supiera.

Harald V murió por una infección bacteriana en la sangre y una anemia hemolítica. (Filip Horvat / AP Photo/Filip Horvat)

Harald V de Noruega tenía vínculos con monarquías de toda Europa continental

Por la rama paterna, Harald V de Noruega era nieto de los reyes de Dinamarca e Inglaterra, mientras que del lado materno está conectado con el reino de Suecia.

El abuelo paterno de Harald V de Noruega, el rey Haakon VII, nació como príncipe de Dinamarca y era hermano del rey Cristian X.

Así, la reina Margarita II de Dinamarca y Harald V eran primos segundos, lo que convierte al actual monarca danés, Federico, en primo tercero de Haakon, y heredero del trono noruego.

Su madre, la princesa Marta de Suecia, era hermana de la reina Astrid de Bélgica, convirtiendo al rey Alberto II en primo hermano de Harald V.

En consecuencia, el actual rey Felipe y el gran duque Enrique de Luxemburgo son sus primos segundos.

Familia real de Noruega (Kongehuset)

Harald V de Noruega era pariente de la reina Victoria de Reino Unido

Pero las cosas no paran ahí, pues el rey Harald V de Noruega compartía sangre con la reina Victoria de Reino Unido y, por consiguiente, con la corona británica actual.

La mencionada reina Victoria de Reino Unido era la tatarabuela de Harald V de Noruega.

Aún más, la princesa Maud británica era su abuela paterna, por lo tanto el monarca noruego era primo segundo de la reina Isabel II y mantenía un parentesco con el rey Carlos III, de ahí que lo llamara “su querido primo”.

Esto lo hacía heredero del trono británico de manera directa, si es que le pasaba algo a la familia real de dicho país en algún momento.

Además, está ligado a la Casa Real española, pues el rey Felipe VI también es descendiente de la reina Victoria de Reino Unido.

Y para cerrar todo, era considerado como un amigo cercano por parte de la princesa Sofía de Grecia, con quien tuvo una relación cuando eran jóvenes.