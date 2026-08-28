Hoy 28 de agosto de 2026, el rey de Noruega Harald V murió, siendo su sucesor su hijo Haakon Magnus y quien fue presentado como el rey Haakon VIII.

Bajo la enseñanza de su padre, Haakon VIII, el rey de 53 años, seguirá el lema de su fallecido padre, pronunció la Casa Real de Noruega.

Haakon VIII se convierte en el sucesor de Harald V; reinará a Noruega bajo el lema de su padre

La Casa Real de Noruega informó la muerte del rey Harald V la mañana de hoy en el Hospital Nacional, para horas después anunciar que su hijo Haakon Magnus será su sucesor.

Con una fotografía del nuevo rey de Noruega fue que la Casa Real presentó a Haakon VIII y pronunció que este reinará bajo el mismo lema que su padre, “todo por Noruega”.

La Casa Real presenta a Haakon VIII como el nuevo rey de Noruega (traducida). (@Kongehuset)

La decisión se tomó tras la reunión entre Haakon VIII y el gabinete de Noruega, en donde además recibió condolencias por el Poder Ejecutivo debido a la muerte de su padre.

En palabras del Ejecutivo, el pueblo de Noruega está agradecido por lo que Harald V creó en el país, “gracias por toda una vida de servicio”, dijeron y aseguraron que todo el pueblo está de luto por la noticia.

El luto en Noruega fue anunciado con una hora de campanadas en las iglesias del país, así como 21 disparos al aire con balas de salva lanzadas desde cañones.

Como primogénitos del fallecido rey Harald V, está también su hija Martha Luisa. Sin embargo, esta se mantiene alejada de la Casa Real de Noruega tras su renuncia a la familia real.