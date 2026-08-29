Tras la muerte de Harald V de Noruega, el rey Carlos III de Reino Unido publicó un mensaje en las redes sociales de la Familia Real Británica.

Carlos III lamentó la muerte de Harald V de Noruega, llamándolo su “querido primo”, señalando también la dedicación con la que este sirvió a la sociedad del país nórdico.

Carlos III lanzó mensaje por la muerte de Harald V de Noruega

Carlos III expresó su pesar por la muerte de Harald V de Noruega a través de un mensaje en redes sociales, además de compartir una foto donde se le ve al lado el rey nórdico.

“Con la más profunda tristeza, mi esposa y yo hemos recibido la noticia del fallecimiento de mi querido primo, el rey Harald V de Noruega. Durante 35 años, el rey Harald sirvió a su pueblo con una dedicación inquebrantable, guiando a Noruega a través de tiempos de grandes cambios con calidez y humildad.” Mensaje de Carlos III por la muerte de Harald V de Noruega

Mensaje de Carlos III por la muerte de Harald V de Noruega (@RoyalFa)

El rey Carlos III de Reino Unido señaló que Harald V de Noruega, sirvió con dedicación a su nación durante todos sus días como monarca del país.

Siendo una persona que nunca perdió su calidez y humildad durante los diferentes cambios y crisis que atravesó Noruega, manteniéndose íntegro a sus ideales y su gente.

Mencionado que él y la reina británica expresas sus más “sinceras y profundas condolencias” al pueblo de Noruega en este momento, así como a la reina Sonia.

Expresando que Reino Unido comparte el duelo, debido a los lazos únicos que unen a los dos países europeos.

Carlos III recordó los lazos que unen a las dos naciones tras la muerte de Harald V de Noruega

En su mensaje por la muerte de Harald V de Noruega, Carlos III también recordó los lazos históricos que unen a las dos naciones europeas.

Carlos III recordó que Reino Unido fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Noruega en 1905, estableciendo relaciones diplomáticas.

Además señaló que el vínculo se hizo más fuerte durante la Segunda Guerra Mundial, donde Noruega fue aliado de Reino Unido, que sufrieron los embates alemanes.

Harald V de Noruega murió este 28 de agosto de 2026 a la edad de 89 años, en la ciudad de Oslo, acompañado de todos sus seres queridos y familiares cercanos.