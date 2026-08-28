Harald V, quién fue rey de Noruega murió a los 89 años de edad, gobernó durante más de tres décadas su país.

Fue monarca de Noruega desde el 17 de enero de 1991 hasta su fallecimiento el 28 de agosto de 2026.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del fallecido rey de Noruega.

¿Quién fue Harald V de Noruega?

Harald V de Noruega fue perteneciente a la dinastía Glücksburg, fue el primer príncipe nacido en suelo noruego en 567 años (desde 1370), ya que sus antecesores inmediatos nacieron en Dinamarca.

Posteriormente ascendió al trono en enero de 1991 y fue considerado como un monarca constitucional que alcanzó altos niveles de popularidad con un 85% de aprobación.

A su vez se presentó como un miembro de la realeza que desafío a su familia, al amenazar con renunciar por completo a sus derechos dinásticos si no se le permitía casarse con su novia de la juventud, Sonia Haraldsen, quién era “plebeya”.

Más tarde contrajo matrimonio con Sonia Haraldsen y reinó durante 35 años Noruega.

¿Cuántos años tenía Harald V de Noruega?

Harald V nació un 21 de febrero de 1937, y murió el 28 de agosto de 2026, por lo que vivió 89 años.

¿Cuál era su signo zodiacal Harald V de Noruega?

El signo zodiacal de Harald V de Noruega fue Piscis.

¿Tenía esposa Harald V de Noruega?

Sí, Harald V se casó con Sonia de Noruega (Sonia Haraldsen) en 1968 tras defender su relación durante nueve años debido a que ella no pertenecía a la realeza.

¿Tenía hijos Harald V de Noruega?

Sí, Harald V tuvo dos hijos, fruto de su matrimonio con Sonia, quiénes son la princesa Marta Luisa nacida en 1971 y el príncipe Heredero Haakon nacido en 1973, quien le sucedió en el trono.

¿Qué estudió Harald V de Noruega?

Harald V, estudió Ciencias Políticas, Historia y Economía en el prestigioso Balliol College de la Universidad de Oxford en el Reino Unido (1960-1962).

Además, se graduó de la Academia Militar Noruega en 1959, también fue el primer miembro de la realeza noruega en asistir a la escuela pública ordinaria.

¿En qué trabajó Harald V de Noruega?

Adicionalmente de ser el Rey de Noruega, la carrera de Harald V también estuvo enfocada en en el ámbito militar.

Porque como soberano, ejerció como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega y ostentó los rangos máximos de General del Ejército y la Fuerza Aérea, así como Almirante de la Marina de Guerra.

Además, cabe recordar que ascendió al trono el 17 de enero de 1991 tras la muerte de su padre, el rey Olav V.

Durante su reinado asumió funciones constitucionales como presidir el Consejo de Estado cada viernes, la apertura del Parlamento y la entrega anual de galardones internacionales de gran prestigio, como el Premio Nobel de la Paz.

También tuvo una relevante carrera deportiva en el deporte náutico de la vela.

Representó a Noruega en tres Juegos Olímpicos (Tokio 1964, Ciudad de México 1968 y Múnich 1972) —siendo el abanderado de su delegación en 1972— y se coronó campeón mundial de vela con su tripulación en 1987.











