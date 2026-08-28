Harald V, rey de Noruega ha muerto a los 89 años este viernes 28 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo, tras ser ingresado por complicaciones derivadas de una infección bacteriana en la sangre y una anemia hemolítica.

“Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas”. Casa Real de Noruega

La muerte del rey de Noruega, Harald V se da luego de haber sido hospitalizado desde hace once días, para recibir tratamiento por su enfermedad sanguínea.

El reinado de Harald V termina tras 35 años en el trono, recordado por sus reformas que modernizó la monarquía, además de romper con la tradición al casarse con una plebeya.

¿De qué murió Harald V? El rey de Noruega tenía 89 años (Especial )

Muere Harald V tras años de deteriorada salud, pero sin abdicar como lo prometió

La muerte de Harald V se da tras años de deteriorada salud, durante los últimos cinco años, pese a las complicaciones el monarca siempre rechazó abdicar al considerar su labor un compromiso de por vida.

Previo a estos años de 2003 a 2005, el rey de Noruega libró una batalla tras ser operado de un cáncer de vejiga y recibir posteriormente un reemplazo de válvula en el corazón.

Sin embargo, desde 2020 la salud de Harald V se vio deteriorada al volver a ingresar a quirófano para que le reemplazaran la misma válvula cardíaca de 2005

Para 2022, Harald V, rey de Noruega fue operado de la rodilla por un problema de ligamentos, y hasta volvió a ser ingresado en el hospital tras contagiarse de COVID-19 en marzo de ese año.

Durante los años de 2023 y 2024, el rey de Noruega registró varios internamientos en el hospital debido a infecciones recurrentes.

Ya para mediados de 2026, Harald V, rey de Noruega tuvo varias semanas inactivo por una infección en la pierna; mientras que el 17 de agosto ingresó por la anemia hemolítica que desencadenó la infección en la sangre fatal hasta su muerte.