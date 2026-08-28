¿De qué murió Harald V? El rey de Noruega tenía 89 años

Harald V, rey de Noruega ha muerto a los 89 años este viernes 28 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo, tras ser ingresado por complicaciones derivadas de una infección bacteriana en la sangre y una anemia hemolítica.
“Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas”.Casa Real de Noruega
La muerte del rey de Noruega, Harald V se da luego de haber sido hospitalizado desde hace once días, para recibir tratamiento por su enfermedad sanguínea.
El reinado de Harald V termina tras 35 años en el trono, recordado por sus reformas que modernizó la monarquía, además de romper con la tradición al casarse con una plebeya.
Muere Harald V tras años de deteriorada salud, pero sin abdicar como lo prometió
La muerte de Harald V se da tras años de deteriorada salud, durante los últimos cinco años, pese a las complicaciones el monarca siempre rechazó abdicar al considerar su labor un compromiso de por vida.
Previo a estos años de 2003 a 2005, el rey de Noruega libró una batalla tras ser operado de un cáncer de vejiga y recibir posteriormente un reemplazo de válvula en el corazón.
Sin embargo, desde 2020 la salud de Harald V se vio deteriorada al volver a ingresar a quirófano para que le reemplazaran la misma válvula cardíaca de 2005
Para 2022, Harald V, rey de Noruega fue operado de la rodilla por un problema de ligamentos, y hasta volvió a ser ingresado en el hospital tras contagiarse de COVID-19 en marzo de ese año.
Durante los años de 2023 y 2024, el rey de Noruega registró varios internamientos en el hospital debido a infecciones recurrentes.
Ya para mediados de 2026, Harald V, rey de Noruega tuvo varias semanas inactivo por una infección en la pierna; mientras que el 17 de agosto ingresó por la anemia hemolítica que desencadenó la infección en la sangre fatal hasta su muerte.