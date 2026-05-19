El proceso judicial que enfrenta Joaquín Guzmán López en el estado de Illinois, en Estados Unidos, ha tomado un nuevo rumbo tras confirmarse que su audiencia fue aplazada.

La oficina vinculada a la jueza Sharon Johnson Coleman, titular del tribunal del Distrito Norte, confirmó que la audiencia de Joaquín Guzmán López que debía ocurrir el 1 de junio, se reprogramó oficialmente para el 31 de agosto de 2026.

Audiencia de Joaquín Guzmán López en Illinois busca dar continuidad a declaración de culpabilidad

Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que la audiencia de Joaquín Guzmán López se llevará a cabo ahora el próximo lunes 31 de agosto de 2026.

Este ajuste en la agenda jurídica extiende el periodo de espera para conocer los avances en la situación legal del hijo de quien fuera el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Foto oficial de Joaquín Guzmán López tras ser detenido junto al Mayo Zambada en Estados Unidos (Especial/X)

La posición jurídica de Joaquín Guzmán López se definió en gran medida durante el pasado mes de diciembre, momento en el que optó por declararse culpable de múltiples cargos de narcotráfico y empresa criminal continua.

La detención del hijo de “El Chapo” se remonta a julio de 2024, cuando aterrizó en una aeronave particular en Texas acompañado del veterano capo Ismael “El Mayo” Zambada.

Como parte de los procedimientos alcanzados con la justicia, Guzmán López admitió su rol estratégico en la supervisión de laboratorios y rutas de distribución de estupefacientes hacia el norte de México.

Reconoció haber coordinado el tráfico ilegal de heroína, cocaína y, de manera crítica, fentanilo, una sustancia que ha desencadenado una emergencia sanitaria en Estados Unidos.

La confesión de Joaquín Guzmán López confirma el poder operativo que mantenía dentro de la célula delictiva conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.