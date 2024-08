Ismael Zambada García, alias “el Mayo” Zambada, fue “secuestrado” por Joaquín Guzmán López en un salón de fiestas para después ser detenido por las autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 11 de agosto, el abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, reveló una carta en la que el Mayo Zambada negó la existencia de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos; “fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, dice la carta del líder del Cártel de Sinaloa.

En ese sentido, el Mayo Zambada aseguró que fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, para abordar el vuelo en el que fue detenido en El Paso, Texas, ya que el contemplaba asistir a una reunión en la que estaría presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Según el Mayo Zambada, su presencia fue requerida para mediar un conflicto entre el gobernador de Sinaloa y Héctor Melesio Cuén Ojeda, por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex diputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar”

Mayo Zambada