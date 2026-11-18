Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos, Rusia y China respectivamente, protagonizaron un momento que llamó la atención en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Previo a la toma de la foto oficial de la APEC 2026, los mandatarios sostuvieron un breve encuentro de cortesía, en medio de los conflictos económicos, políticos y comerciales que enfrentan las tres naciones.

Trump, Putin y Xi Jinping protagonizan encuentro en APEC 2026: así fue su saludo (@SpoxCHN_MaoNing)

Así fue la primera interacción de Trump, Putin y Xi Jinping durante la APEC 2026

El breve encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China en la APEC 2026 quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y mostró la interacción entre los tres mandatarios.

En las imágenes se observa a Trump junto a Xi Jinping, ambos sonrientes y preparados para posar ante las cámaras, cuando Putin se acercó para saludar al presidente estadounidense.

El mandatario ruso extendió la mano a Trump, quien respondió al saludo con una actitud sonriente y aparentemente cordial. La interacción ocurrió frente a los demás asistentes y previo a la fotografía oficial.

Por su parte, el presidente Xi Jinping permaneció en el lugar y realizó una señal a Vladimir Putin para indicarle dónde debía colocarse para la fotografía.

El presidente chino mantuvo la compostura mientras los otros dos mandatarios intercambiaron el saludo, en una escena que reunió a los representantes de tres potencias mundiales.

La coincidencia de los tres presidentes cobra especial relevancia debido a que está prevista una reunión trilateral para este jueves 19 de noviembre, en lo que sería el primer encuentro de este tipo entre los mandatarios.

Entre los temas que podrían abordar se encuentran la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, la seguridad internacional y el control de los arsenales nucleares, además de definir el escenario geopolítico mundial.