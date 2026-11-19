En el marco del APEC 2026, celebrado en China, un corresponsal logró captar el maletín nuclear del presidente ruso Vladimir Putin, una herencia de la Guerra Fría conocida como Cheget.

El hecho llamó la atención debido a que el dispositivo que le permite a Putin mantener el control de las fuerzas nucleares de Rusia, fue visto en vísperas de su encuentro con los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping.

Las imágenes difundidas por la televisora rusa mostraron a un oficial de la comitiva presidencial, quien confirmó a la prensa con una sonrisa que el portafolios que llevaba en la mano era el maletín nuclear.

maletín nuclear de Putin (Especial)

¿Para qué sirve el maletín nuclear de Vladimir Putin?

El maletín nuclear de Vladimir Putin es un dispositivo de comunicación estratégica que permite al presidente de Rusia autorizar el uso de armas nucleares.

Conocido como Cheget, forma parte del sistema de mando y control nuclear ruso y está diseñado para transmitir órdenes a las fuerzas militares encargadas de operar el arsenal atómico.

No se trata de un botón con el que se puede lanzar misiles, sino que su función es permitir la comunicación segura, la autenticación de órdenes y la coordinación de una eventual respuesta nuclear.

Su presencia junto a Putin garantiza que el mandatario pueda mantener contacto con los responsables de las fuerzas estratégicas nucleares ante una emergencia.

A Russian journalist filmed members of President Vladimir Putin’s delegation carrying Russia’s nuclear briefcase as Putin arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the APEC summit, where he is expected to meet with U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping.… pic.twitter.com/yB6rxR2yYa — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

El maletín nuclear de Putin es herencia de la Guerra Fría

El origen del maletín nuclear se encuentra en la Guerra Fría, periodo de tensión política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética cuando ambas potencias desarrollaron arsenales atómicos.

Ante el riesgo de un ataque nuclear sorpresa, Estados Unidos comenzó a desarrollar un sistema que permitiera a su presidente mantener el control de las armas atómicas incluso cuando se encontrara lejos de la Casa Blanca.

Para 1963, el maletín estadounidense, conocido como Nuclear Football, ya estaba documentado públicamente, mientras que la Unión Soviética desarrolló su propio sistema durante la década de 1980.

Desde entonces, su aplicación se ha mantenido en mandatarios de países con tecnología militar nuclear, como Vladimir Putin, Donald Trump (Estados Unidos) y Emmanuel Macron (Francia).