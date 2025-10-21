El presidente Donald Trump anunció el inicio de la construcción de un nuevo salón de baile para la Casa Blanca.

Por medio de su cuenta en Truth Social el mandatario expresó que este es un sueño que han perseguido barios presidentes de Estados Unidos a lo largo de 150 años:

"En la Casa Blanca, durante 150 años, han querido tener un salón de baile. Nunca ha habido un presidente que fuera bueno en los salones de baile“. Donald Trump en Truth Social

Inicia demolición en la Casa Blanca y críticas llueven sobre Donald Trump

El Washington Post publicó una serie de fotografías en las que se aprecia el trabajo de demolición que se está realizando en el Ala Este de la Casa Blanca.

Parte del desacuerdo colectivo se centra en que el mandatario estadounidense había prometido que la ampliación no interferiría con el edificio ya existente .

El costo de la ampliación rondará los 250 millones de dólares y Donald Trump aclaró que la inversión no será cubierta por los contribuyentes,

La construcción correrá a cargo del propio Trump y de a quienes el mandatario nombró como "patriotas generosos" y empresas estadounidenses.

Esto quiere decir que la financiación del nuevo salón de baile de la Casa Blanca será privada.

Fue en julio pasado cuando surgieron los primeros planes de remodelación, donde la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, mencionó que que se renovarían 8300 metros cuadrados.

Esto para que el nuevo espacio tuviera una capacidad de 650 personas.

Sin embargo, fue a principios de octubre cuando Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los donantes de la obra, revelando que el salón podrá recibir a 1000 invitados.

La decisión ha generado fuertes críticas entre legisladores y usuarios de redes sociales.

Se espera que el nuevo salón de baile de la Casa Blanca esté terminado en enero de 2029, previo al cierre del segundo mandato de Donald Trump.