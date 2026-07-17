A partir del próximo lunes 20 de julio, Andrew Murray Burnham asumirá el cargo de primer ministro de Reino Unido, tras la salida de Keir Starmer.

Luego de confirmarse su nombramiento, el nuevo líder del Partido Laborista, quien fue elegido este viernes 17 de julio durante un congreso extraordinario de la formación, prometió un futuro “inequívocamente laborista”.

Burnham, quien se desempeñó como alcalde del Gran Mánchester entre 2017 y 2026, fue el único candidato en la contienda interna del partido y el lunes sucederá oficialmente a Starmer al instalarse en la residencia oficial de Downing Street.

Con este nombramiento, el político británico logra el cargo que buscó sin éxito en dos ocasiones anteriores, durante las elecciones internas laboristas de 2010 y 2015.

Andy Burnham será el séptimo primer ministro británico en una década

Con la salida de Keir Starmer, Andy Burnham se convertirá en el séptimo primer ministro británico en apenas una década, un reflejo de la inestabilidad política que ha vivido Reino Unido en los últimos años.

Durante su discurso como nuevo líder laborista, Burnham aseguró que las últimas cuatro décadas “no han sido benévolas” con las regiones que dieron origen a su partido ni con las comunidades rurales y costeras del país.

Por ello, afirmó que su administración buscará un nuevo rumbo para Reino Unido.

“Si queremos una economía y un país que funcionen para todas las personas y todos los territorios, necesitamos un camino distinto al que hemos seguido durante los últimos 40 años” Andy Burnham, nuevo primer ministro del Reino Unido

🚨 IN FULL: Andy Burnham's first speech as Leader of the Labour Party



"Today is the most significant change moment in our politics in the last 40 years" pic.twitter.com/dz5hrPJclx — Politics UK (@PolitlcsUK) July 17, 2026

Cabe recordar que Keir Starmer anunció su renuncia el 22 de junio, después de los malos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las elecciones regionales y municipales de mayo, así como por el desplome de su popularidad, marcado por diversos escándalos y el estancamiento económico.

¿Cuáles son las principales promesas de Andy Burnham?

Como nuevo líder del Gobierno británico, Andy Burnham adelantó que su administración tendrá como ejes principales:

Defender los valores tradicionales del Partido Laborista.

Impulsar un programa de renovación económica.

Profundizar la descentralización del poder.

Fortalecer el control público de servicios estratégicos.

Promover la reindustrialización del país.

Devolver facultades y recursos a las comunidades locales.

Construir una cultura de unidad y combatir el faccionalismo interno.

Fomentar el respeto a las distintas opiniones políticas.

Buscar consensos, incluso con otras fuerzas políticas.

Transferir poder desde Westminster y Whitehall hacia los gobiernos locales.

Ampliar el control público sobre el transporte, siguiendo modelos como el de Merseyrail.

Incrementar la construcción de viviendas sociales.

Recuperar y revitalizar las calles principales de las ciudades.

Además, Burnham aseguró que buscará ofrecer más oportunidades para los jóvenes, con el objetivo de que no se vean obligados a abandonar sus comunidades para encontrar empleo o mejores condiciones de vida.

Finalmente, afirmó que gobernará para todo Reino Unido, incluyendo Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, con el propósito de reducir las desigualdades regionales.