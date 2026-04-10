El presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, participó en el Texas Policy Summit 2026, donde analizó el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos en el panel “USMCA at the Crossroads: What’s Next for Texas & Trade”. El encuentro reunió a líderes del sector público y privado para discutir el papel estratégico de América del Norte ante los cambios económicos globales.

Durante su intervención, Larry subrayó la importancia de Texas como punto clave en el intercambio económico entre ambos países. Además, señaló que la entidad concentra una parte significativa del comercio bilateral, que supera cientos de miles de millones de dólares anuales, y funciona como una plataforma logística, energética e industrial para la integración regional.

Larry Rubin llama a evolucionar del libre comercio al comercio justo

El representante de AmSoc enfatizó que México se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y que la relación económica ha evolucionado hacia una interdependencia que abarca manufactura, energía, cadenas de suministro e inversión. Sin embargo, advirtió que aún existe un reto en la narrativa económica estadounidense para dimensionar el peso estratégico del mercado mexicano.

Durante el panel, Rubin planteó la necesidad de fortalecer la cooperación regional más allá de temas arancelarios. Asimismo, señaló que la relación bilateral debe entenderse como una alianza estratégica basada en infraestructura compartida, integración energética, Estado de derecho y seguridad regional.

Larry Rubin llama a fortalecer integración económica y energética regional (cortesía)

En este contexto, consideró que el T-MEC requiere una revisión que refleje una nueva realidad económica de América del Norte y brinde mayor certidumbre a la inversión. También propuso avanzar hacia un enfoque de comercio justo que permita fortalecer las cadenas de suministro y distribuir de forma más equilibrada los beneficios de la integración.

Larry Rubin asegura que la relación México-Estados Unidos requiere nueva estrategia ante China

Rubin destacó que, además del crecimiento de la inversión extranjera directa en México y el aumento sostenido del comercio bilateral en las últimas dos décadas, lo que ha consolidado una red económica cada vez más interconectada. Además, subrayó que empresas mexicanas con presencia global generan empleos y actividad económica en Texas y otros estados, lo que refuerza la complementariedad productiva entre ambas naciones.

El presidente de AmSoc también abordó la integración energética entre México y Estados Unidos, señalando que Texas se mantiene como un núcleo operativo clave debido a su infraestructura de gasoductos, puertos y corredores industriales. Añadió que esta relación es resultado de décadas de inversión conjunta y coordinación regional.

Larry Rubin llama a fortalecer integración económica y energética regional (cortesía)

Asimismo, reconoció la labor del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al señalar los desafíos que implica la creciente presencia de China en la región y la necesidad de una estrategia norteamericana más articulada frente a este escenario. En ese sentido, Rubin insistió en que la cooperación regional debe reforzar la seguridad y la competitividad industrial.

Finalmente, llamó a Texas a asumir un papel más activo en sectores estratégicos como energía, salud, manufactura avanzada y tecnología. Con estas acciones, la American Society of Mexico reiteró su compromiso de impulsar el diálogo entre gobiernos y el sector privado para fortalecer la relación bilateral y consolidar a América del Norte como una región más competitiva.