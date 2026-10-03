El presidente Donald Trump hizo un llamado para derrotar a la que denominó como la “izquierda radical” de Estados Unidos, por lo que pidió salir a votar en las elecciones intermedias.

“Voten en persona el día de las elecciones, el 3 de noviembre, para que podamos derrotar a los demócratas de la izquierda radical” Donald Trump

Fue por medio de un video que compartió que el mandatario recordó que los comicios se celebrarán el 3 de noviembre, pero destacó que ya hay opciones para ejercer el voto anticipado.

En su arenga al voto para vencer a la “izquierda radical”, Trump hizo un recuento de las acciones que ha puesto en marcha y de las que advirtió, podrían revertirse si gana el partido Demócrata.

Trump pide votar en elecciones intermedias para derrotar a la “izquierda radical”

Al recordar que las elecciones intermedias de Estados Unidos se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre, el presidente Donald Trump llamó a “salir a votar” para frenar a la “izquierda radical”.

En su video, sostuvo que estas son las “elecciones más importantes” de la historia, por lo que insistió en pedir a la ciudadanía instruirse sobre las formas de voto.

De la misma forma, resaltó que aquellos que ya puedan ejercer su derecho al sufragio, lo hagan de forma anticipada por correo y quienes deban esperar, lo hagan sin vacilar el próximo 3 de noviembre.

“Para que podamos derrotar a los demócratas de la izquierda radical en una victoria de mitad de mandato demasiado grande para ser manipulada” Donald Trump

Incluso, al resaltar que aunque él no estará en las boletas, pidió a sus simpatizantes imaginar que sí estará, pues hay una amenaza comunista y socialista en ciernes sobre el país.

Por eso, Donald Trump llamó a decirle a los “demócratas de la izquierda radical” que no han olvidado los desastres que provocaron durante los gobiernos que le antecedieron.

Republicans must WIN the 2026 Midterm Elections, and we must use every appropriate tool – whether you vote early, absentee, by mail, or in-person, we must swamp the Radical Left Dumocrats with massive turnout! SO IMPORTANT – PLEASE GET OUT AND VOTE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/ViaKfxehwp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

Trump llama a no permitir regreso del partido Demócrata

Al llamar al voto para las elecciones intermedias de Estados Unidos, Donald Trump lanzó una encarecida encomienda para no permitir el regreso de la “izquierda radical” al gobierno.

Lo anterior debido a que en el video, el presidente mencionó algunas de las acciones que se han implementado bajo su mandato y de las que dijo, no pueden eliminarse pese a los planes del partido Demócrata:

Cierre de las fronteras

Rechazo a la imposición de la ideología transgénero

Eliminación de impuestos elevados

En ese sentido, Donald Trump pidió a sus simpatizantes que no se olviden de los “desastres” que provocaron los gobiernos anteriores y sobre los que inisistó, no están dispuestos a volver a cometer.

En especial porque aseveró que su administración ha realizado un trabajo nunca antes visto en Estados Unidos y que incluso afirmó, va a dar resultados mejores a los ya vistos.