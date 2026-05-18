El empresario colombiano Alex Saab compareció en una corte de Estados Unidos tras ser acusado de lavado de dinero.

Alex Saab es señalado de ser prestanombres de Nicolás Maduro y acudió a la corte federal de Miami el lunes 18 de mayo escoltado por agentes de la DEA.

Autoridades estadounidense lo señalan de conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas, ocultamiento y disimulación del origen de los fondos.

Alex Saab fue trasladado desde Caracas a Miami la noche del sábado 16 de mayo, en una decisión respaldada por el gobierno venezolano.

Alex Saab comparece en corte de Estados Unidos acusado de lavado de dinero

No es la primera vez que Alex Saab comparece ante la corte de Miami, pues en 2020 fue acusado de lavado de dinero por contratos de viviendas en Venezuela.

Fue liberado en 2023 por un acuerdo del gobierno de Joe Biden donde intercambió prisioneros con el gobierno de Venezuela.

Alex Saab, empresario y ex ministro de Venezuela (Ig: @alexnsaab)

Alex Saab regresó a Venezuela y fue ministro de industrias y Producción Nacional de Venezuela.

3 años después, Alex Saab fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por lavado de dinero.

La audiencia inicial fue precedida por la jueza Mary Fulgueira Elfenbein.

Alex Saab está acusado de encabezar una red de empresas que servía de fachada y falsificaba documentos con los que se desviaron millones de dólares de contratos públicos en Venezuela.

El acusado habría desviado 6 mil millones de dólares a cuentas en el extranjero, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos para ocultar recursos obtenidos de sobornos y sobreprecios.

Venezuela justifica la deportación de Alex Sabb a Estados Unidos

Tras la primera audiencia de Alex Saab en Miami, el gobierno venezolano defendió la deportación de uno de los principales prestanombres de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, aseguró que la deportación de Alex Saab cumplía los intereses nacionales y que el caso era entre el empresario y Estados Unidos.

La mandataria no explicó por qué Alex Saab tenía cargos públicos en el gobierno siendo colombiano.