El gobierno de Venezuela anunció la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano, Alex Saab, quien ha sido señalado durante varios años como presunto operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) explicó que la medida se tomó debido a los procesos judiciales abiertos contra Alex Saab en territorio estadounidense.

“El Gobierno de la República Bolviariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana” Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería

Venezuela informó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Este 16 de mayo se dio a conocer la extradición de Alex Saab desde Venezuela hacia los Estados Unidos, bajo la administración interina de Delcy Rodríguez.

Venezuela confirma extradición de Alex Saab a Estados Unidos (@azucenau / X )

El empresario colombiano, Alex Saab enfrenta cargos federales en Miami por lavado de dinero y esquemas de corrupción relacionados con contratos públicos.

El gobierno venezolano afirmó que su decisión se basaba en varias investigaciones penales en curso en Estados Unidos contra Alex Saab.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional” Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería

Se considera que su posible colaboración judicial será fundamental para desarticular las redes financieras del gobierno de Nicolás Maduro.

Alex Saab ya había estado preso en Estados Unidos

Las autoridades federales en Miami acusan a Alex Saab de encabezar esquemas de lavado de dinero y corrupción con recursos del Estado venezolano.

Los cargos en su contra incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

Alex Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.

El exfuncionario estuvo preso en territorio estadounidense por cargos de lavado de dinero y corrupción.

Permaneció en detención judicial hasta diciembre de 2023, cuando recibió un indulto por el gobierno del expresidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros, lo que le permitió regresar a Venezuela.

Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Alex Saab en Miami, Florida.

Las autoridades de Estados Unidos han estado investigando durante meses el papel de Alex Saab en una presunta conspiración de soborno relacionada con contratos del régimen venezolano para importar alimentos.